Il camper Dacia Jogger: una vita in famiglia a meno di 18.000 euro?

Per il 2023, Dacia sta preparando un kit interno per rendere il suo van il più economico del mercato.

Il camper Dacia Jogger potrebbe essere una novità interessante. La vita da furgone è di moda da diversi anni, ma è semplicemente esplosa dopo la pandemia Covid-19. Ma nonostante l’immagine “cool ed economica” di questo stile di vita, le vacanze in furgone o in camper non sono economiche.

Questo perché non ci sono molti modelli che possono ospitare per dormire e il più delle volte devono essere noleggiati.

Una lacuna nel sistema che Dacia intende sfruttare a partire dal 2023 con un pacchetto che trasforma il suo Jogger in una piccola casa su ruote! In realtà, questa possibilità non è nuova. Dalla scorsa primavera, Camperiz, un noto produttore di attrezzature spagnolo, è già riuscito a trasformare il veicolo rumeno in un piccolo furgone, il tutto per 23.300 euro compresa la macchina.

Ma l’innovazione di Dacia consiste nel fatto che questo pacchetto sarà offerto come opzione al momento dell’ordine del Jogger, e potrà essere ordinato anche successivamente e quindi di seconda mano.

Il camper Dacia Jogger: il vaso di Pandora

In concreto, si tratta di un cassone con una capacità di 220 dm3 che viene collocato nel bagagliaio del Jogger, sotto la copertura dei bagagli. Con un peso di 50 kg, questo box richiede due persone per essere trasportato nel bagagliaio.

Tuttavia, l’interesse sta ovviamente in ciò che contiene: una tenda e dei cuscini. Un po’ economico per una notte sotto le stelle, direte voi, e probabilmente più costoso di una buona tenda Quechua… In realtà, questa stessa scatola si apre all’interno del Jogger, formando una base per il letto.

Naturalmente avrete già ripiegato il sedile in precedenza. Per finire, è sufficiente posizionare i cuscini come materasso per ottenere un letto largo 130 cm, lungo 190 cm e alto 60 cm. La tenda offre due posti letto aggiuntivi, collegati al portellone posteriore dell’auto tramite pareti flessibili.

Presto il furgone più economico del mercato?

A differenza di Camperiz, che comprende anche un piccolo frigorifero, un lavello e un fornello a gas, Dacia non intende offrire ulteriori accessori. Spetta quindi a voi fornire ciò di cui avete bisogno. D’altra parte, le pellicole protettive sono state progettate per isolare l’interno dalla luce. Si tratta di un pacchetto piuttosto essenziale per questo Jogger, ma ha il pregio di essere facilmente rimovibile e di non trasformare l’auto per il resto della settimana. Un altro grande vantaggio è il prezzo di questo pacchetto speciale. Anche se Dacia non ha ancora comunicato il prezzo, scommettiamo su un prezzo compreso tra 500 e 700 euro. In questo modo il “furgone” Jogger ECO-G Essential sarebbe inferiore a 18.000 euro, ancora una volta il più economico sul mercato.

