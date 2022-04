Il ritorno di Mini alla 24 Ore del Nürburgring 2022

Dal 26 al 29 maggio si svolgerà la 24 Ore del Nürburgring 2022, un evento spettacolare poiché è l’unica gara di endurance che si svolge su un circuito così grande, dove lo spettacolo è regolarmente assicurato. Il BMW Group non ha sbagliato a scegliere l’edizione 2022, che sarà importante per più di un motivo: è il 50° anniversario della 24 Ore del Nürburgring e…

il 50° anniversario di BMW M! Quindi aspettatevi alcune sorprese alla fine di maggio sul “Nordschleife”, soprattutto da BMW.

Ma torniamo alla Mini, che fa il suo ritorno su questa gara dopo 10 anni di assenza. Il programma è stato rilanciato lo scorso settembre in collaborazione con il team Bulldog Racing, che entrerà in una Mini JCW appena sette mesi dopo l’inizio dello sviluppo della vettura. Quest’ultimo condiviso tra la Germania e Miramas, una posizione strategica per lo sviluppo di BMW del futuro.

24 Ore del Nürburgring: vicino alla Mini JCW di produzione

La Mini JCW che scenderà in pista alla fine di maggio al Nürburgring gareggerà nella classe SP3T, accanto ad altre compatte sportive come la Hyundai i30 N e la Volkswagen Golf GTI TCR.

I regolamenti richiedono che le auto siano vicine al modello di produzione. Meccanicamente, troviamo il motore 2.0 quattro cilindri da 306 CV associato a un cambio automatico a otto velocità con un differenziale autobloccante meccanico specifico (70% di blocco).

Le numerose modifiche sono infatti legate alla sicurezza ma anche al peso (rimozione dell’aria condizionata, finestrini più leggeri). Il serbatoio del carburante è ovviamente specifico (100 litri), così come il sistema di scarico con un catalizzatore da corsa.

Bulldog Racing ha scelto una livrea rossa e bianca molto speciale, che ricorda i colori delle Mini da corsa degli anni ’60.