Le auto elettriche sono entrate nell’immaginario collettivo per via del loro essere ecologiche e per il fatto che possono essere utilizzate in ogni situazione seppur l’Italia sia carente a livello di colonnine. In questo articolo vediamo se si possono imbarcare sui traghetti.

Imbarco auto elettriche sui traghetti: è possibile in Italia?

Le principali compagnie marittime confermano che è possibile portare a bordo veicoli elettrici senza alcun permesso necessario a scongiurare rischi di incendio. Lo stesso vale per le vetture ibride dotate di un piccolo motore elettrico.

Naturalmente bisogna sempre avere cura della propria macchina e in caso di problemi sistemarli prima di un eventuale viaggio a bordo di una nave.

Così facendo i rischi diminuiscono notevolmente e sia gli occupanti della macchina che la compagnia scelta per il viaggio possono stare sicuri nel tragitto verso la destinazione scelta.

Al momento assenti le stazioni di ricarica a bordo

Le principali compagnie italiane hanno confermato in toto l’assenza di stazioni di ricarica a bordo per le auto elettriche. Di conseguenza il consiglio è di avere un’autonomia sufficiente per permettere l’uscita dal traghetto una volta arrivati a destinazione così da trovare poi un modo per caricare totalmente la batteria.

Da un lato testimonia l’arretratezza del nostro paese sul fronte dell’elettrificazione e dall’altro è una precauzione per la sicurezza del traghetto stesso. Chissà che la situazione non cambi nei prossimi anni quando l’elettrico dovrebbe avere un ruolo più centrale in termini di utilizzo da parte dei cittadini.

Nel frattempo non resta che prendere atto della notizia e sapere che è possibile nel nostro paese portare su un traghetto l’auto elettrica senza avere problemi di alcun tipo incentivando quindi l’utilizzo anche nei luoghi di villeggiatura.