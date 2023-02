La Jaguar I-Pace del 2023 è giunta al suo quinto anno di vita e ci sono offerte più recenti che hanno un’autonomia maggiore, tempi di ricarica più rapidi o prestazioni più elevate. Ma la I-Pace è un’automobile che parla al cuore più che alla mente.

Il suo comportamento di guida seducente, il design esterno distinto e gli interni raffinati fanno sì che questa Jaguar sia sempre presente.

Le caratteristiche tecnologiche, come l’impianto audio Meridian, il display da 10 pollici per l’infotainment, le funzioni di assistenza alla guida, Apple CarPlay e Android Auto, completano il pacchetto. Anche se la Jag non si posiziona molto in alto nella nostra classifica 2023, è comunque un veicolo molto piacevole.

Jaguar I-Pace 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Novità del 2023

Jaguar ha dotato la I-Pace di alcuni piccoli ma notevoli aggiornamenti per il model year 2023, tra cui la reintroduzione dell’opzione dei sedili performance, disponibili in tre diverse colorazioni: Ebony, Light Oyster o Mars Red. Inoltre, la I-Pace diventa la prima Jaguar in assoluto a disporre del controllo vocale Amazon Alexa integrato. Inoltre, Jaguar rende standard la ricarica wireless per il crossover elettrico.

Motore elettrico, potenza e prestazioni

L’I-Pace vanta una trazione integrale di serie grazie a due motori elettrici che producono una potenza combinata di 394 cavalli. Questa energia fornisce un’accelerazione rapida e senza sforzo per sfrecciare tra i semafori in città e superare i rallentatori in autostrada. La I-Pace ha una guida confortevole grazie alle sospensioni pneumatiche di serie e un feedback soddisfacente dello sterzo.

Il pesante pacco batterie sotto il pavimento offre un baricentro basso che conferisce alla Jaguar elettrificata una dose extra di agilità e stabilità.

Sebbene la versione che abbiamo testato fosse indubbiamente divertente da guidare, il suo comportamento di frenata irregolare in fase di arresto era un difetto.

Interni, comfort e carico

Jaguar completa l’esterno elegante della I-Pace con un abitacolo sofisticato che vanta un cruscotto appariscente e un ampio spazio per i passeggeri. I sedili anteriori sono ben imbottiti, ma non sono i più comodi nei viaggi prolungati. Naturalmente, la I-Pace può essere equipaggiata con molte caratteristiche desiderabili, come i sedili anteriori ad alte prestazioni, il climatizzatore a quattro zone, l’head-up display, i sedili anteriori e posteriori riscaldati, diversi tipi di rivestimenti in pelle e altro ancora.

I vani portaoggetti sono evidenziati da una versatile console centrale che presenta un utile contenitore sotto il bracciolo e un vassoio sotto la barra centrale.

Prezzo della Jaguar I-Pace 2023

Prezzi a partire da €83.690.

