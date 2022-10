Jeep Avenger 4xe Concept, l’Avenger in modalità 4×4 elettrica

Anteprima mondiale per la Jeep Avenger 4xe al Salone di Parigi. La “baby” Jeep è ora sul mercato in versione a due ruote motrici e solo in versione elettrica. La Avenger sarà offerta in versione ibrida in Spagna e in Italia, ma non in Francia.

Questo nuovo modello entry-level del marchio americano è lungo 4,04 metri e si basa sulle specifiche tecniche della Peugeot e-2008, della DS3 Crossback E-Tense e della Opel Mokka-e.

Jeep Avenger 4xe: elettrico e 4×4

Lo specialista dei fuoristrada ha già promesso una variante 4×4 dell’Avenger. Come ciliegina sulla torta, alla fine della conferenza stampa sullo stand Jeep è stato presentato un prototipo chiamato Avenger 4xe concept.

Ma per il momento si è parlato solo dell’aspetto estetico. L’Avenger 4xe enfatizza il piumaggio con una maggiore altezza da terra e angoli di attacco, ventrali e di fuga ottimizzati.

Il design del paraurti presenta un aspetto ancora più maschile e fari supplementari. Sul tetto è montato un ingegnoso sistema di carico. Tuttavia, l’aspetto complessivo è molto più discreto rispetto a quello della Renault 4Ever Trophy.

Per mantenere viva la suspense, Jeep non è ancora in grado di specificare quale sarà il suo aspetto. In altre parole, se la futura Jeep Avenger 4×4 combinerà due macchine elettriche per alimentare i due assi. O se si accontenterà di una sola che azionerà l’asse posteriore tramite un albero di trasmissione meccanico con la necessaria gamma di differenziali. La prima ipotesi sembra la più credibile perché su un modello elettrico di dimensioni così ridotte, far passare un albero di trasmissione attraverso il centro del pavimento è chiaramente dannoso per le dimensioni delle batterie.