Questa volta è ufficiale: la Citroen 2CV tornerà in gamma nel gennaio 2023. Gli ordini saranno aperti il 1° ottobre. Da notare che si tratterà di un body kit che ricorda la versione furgone da montare sulla base dell’ultima generazione di Citroën Berlingo.

Insomma, ve ne avevamo già parlato ma finalmente ne abbiamo la conferma!

La 2CV è finalmente tornata in Citroen!

Lo specialista italiano del genere Caselani ha ideato questo kit. Ma a differenza delle sue precedenti creazioni, basate su Jumper e Jumpy, questa volta il designer David Obendorfer – autore delle linee dei kit Type H e Type HG, ma anche di una trasformazione del Volkswagen Multivan in Combi – ha dovuto lavorare fianco a fianco con i designer del marchio del double chevron.

Pierre Leclercq, direttore del design Citroën, ha seguito da vicino lo sviluppo del progetto Caselani. Non esitava a porre il veto a qualsiasi direzione progettuale che non gli andasse a genio, e parallelamente venivano sviluppati numerosi modelli in creta. Questo kit è adatto a un Berlingo di taglia M, quello con il formato da 4,43 metri. Al momento del lancio, sarà una versione utility con fiancate in lamiera in grado di trasportare tre passeggeri, mentre la versione in vetro destinata ai clienti privati sarà offerta con una capacità di cinque passeggeri.

Possiamo già immaginare una variante di vita da furgone per rivaleggiare con il mini camper Dacia Jogger. Il Berlingo XL, lungo 4,75 m, non è coperto da questo kit. La sezione posteriore offrirà una scelta tra una coppia di porte incernierate o un portellone posteriore, entrambi incorniciati da piccole luci circolari deliziosamente retrò.

L’intero frontale è modificato con ali ricurve che evocano chiaramente quelle della 2CV furgonata del 1951.

Sotto il cofano saranno in programma un motore a benzina 1.2 PureTech, un’unità 1.5 BlueHDi e una variante 100% elettrica con un’autonomia di 275 km. Non è ancora stato annunciato il prezzo.