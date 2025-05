Una doppietta che segna il dominio della McLaren

Il Gran Premio di Miami 2025 ha visto la McLaren confermare il suo stato di forma nel campionato di Formula 1, con una netta doppietta che ha lasciato poco spazio alla concorrenza. Oscar Piastri ha tagliato il traguardo per primo, seguito dal compagno di squadra Lando Norris, in una gara che ha messo in evidenza le straordinarie prestazioni del team di Woking. Piastri ha così conquistato la sua quarta vittoria stagionale su sei gare disputate, dimostrando un ritmo inarrivabile per gli avversari.

Strategie e sorpassi decisivi

La gara è iniziata con una lotta serrata tra Piastri, Norris e Max Verstappen, il poleman della Red Bull. Tuttavia, una volta che i piloti McLaren hanno trovato la loro traiettoria, hanno imposto un ritmo che ha scavato un divario significativo rispetto agli inseguitori. George Russell, che ha chiuso al terzo posto, ha accusato un ritardo di 37.5 secondi, evidenziando la superiorità della McLaren in questa occasione. La strategia di gara ha giocato un ruolo cruciale, con Russell che ha beneficiato di una Virtual Safety Car per effettuare un pit stop strategico, superando Verstappen e Andrea Kimi Antonelli.

Le difficoltà della Ferrari

La Ferrari ha vissuto un’altra domenica difficile, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno concluso rispettivamente settimo e ottavo. Le polemiche via radio hanno caratterizzato la loro gara, con Hamilton che si è lamentato della gestione delle posizioni da parte del team. La confusione nelle comunicazioni ha portato a scambi di posizione tra i due piloti, ma senza risultati soddisfacenti. La Ferrari deve ora affrontare una serie di aggiornamenti tecnici per migliorare le proprie prestazioni e non rimanere indietro nel campionato.

Prossimi appuntamenti e aspettative

Con il prossimo Gran Premio d’Emilia-Romagna in programma tra due settimane sul circuito di Imola, la McLaren si presenta come la grande favorita. La Red Bull e la Mercedes cercheranno di recuperare terreno, mentre la Ferrari dovrà dimostrare di avere la capacità di reagire e migliorare. La competizione si fa sempre più intensa e ogni gara sarà cruciale per le sorti del campionato.