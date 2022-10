L’Alfa Romeo 33 Stradale rivive in un modello unico

L’Alfa Romeo 33 Stradale è stata appena resuscitata in un modello unico. Il nome Maniffatura Automobili Torino, o MAT, produce alcune delle supercar più esclusive del pianeta. L’azienda è stata fondata ed è guidata dall’ingegnere Paolo Garella, che ha lavorato per oltre 20 anni nello studio Pininfarina, dove era responsabile dei progetti speciali.

MAT ha prodotto l’Apollo I.E., il New Stratos, il Glickenhaus SCG003S e l’Aspark Owl per i rispettivi marchi. Oggi l’azienda torinese inaugura una nuova famiglia di veicoli chiamata Jewel. Si tratterà di ricreazioni sottilmente modernizzate di modelli leggendari, realizzate su ordinazione, ognuna delle quali sarà altamente personalizzata in base ai desideri dell’acquirente.

La prima vettura di questa gamma è stata realizzata per un collezionista tedesco e fa rivivere la leggendaria Alfa Romeo 33 Stradale della fine degli anni Sessanta.

Questa coupé è stata prodotta in soli 18 esemplari ed è tra le più belle automobili della storia. Lanciata poco dopo la Lamborghini Miura, portava il suo motore (più piccolo) in posizione centrale-posteriore e, molto prima che diventasse uno standard tra le supercar, aveva porte con apertura a elitrasporto.

Alfa Romeo 33 Stradale: artigianato automobilistico italiano allo stato puro

Quella di MAT non è una restomod. Ha una base tecnica propria, ma è stata sviluppata secondo i documenti di progettazione originali dell’Alfa Romeo.

Molto fedele alla sua ispirazione nel design, l’auto include alcuni equipaggiamenti aggiuntivi di comfort come l’aria condizionata, ma rimane ultraleggera: i suoi progettisti annunciano un peso compreso tra 850 e 950 kg. L’Alfa Romeo 33 Stradale originale era alimentata da un V8 da 2,0 litri da 230 CV; la nuova vettura è alimentata da un V8 da 2,6 litri con circa 240 CV proveniente da un’Alfa Romeo Montreal.

La trasmissione alle ruote posteriori avviene tramite un cambio manuale a sei rapporti. Dopo un lungo periodo di gestazione, l’auto ha richiesto quasi un anno di lavoro manuale per essere completata. MAT non esclude la possibilità di produrre uno o due esemplari in più con configurazioni diverse se i clienti sono interessati, con un prezzo di vendita compreso tra 1,3 e 1,5 milioni di euro.

