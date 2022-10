Il diesel nonostante gli aumenti alla pompa si conferma ancora la scelta migliore per chi ha necessità di effettuare molti km. In questo articolo diamo un’occhiata alla classifica delle 10 auto diesel più desiderate sul mercato in Italia. Si riconfermeranno le solite auto che spodestano nel nostro paese? Scopriamolo insieme.

Auto diesel più cercate: ecco la top 10

01 – Audi A3

Al primo posto di questa classifica troviamo l’Audi A3 che è la più cercata sul mercato per questo tipo di propulsione. La casa di Ingolstadt propone tre potenze per il TDI rispettivamente di 116,150 e 200 cavalli. Vi sono modelli dotati anche della trazione integrale Quattro.

02 – VW Golf

Dietro alla A3 non poteva che esserci la Golf.

Regina di vendite nel nostro paese. Il 1.6 TDI si può trovare sul mercato dell’usato. Tra il nuovo figura il 2.0 da 116 e 150 cavalli. Rara ma non impossibile da trovare la versione GTD accreditata di 220 cavalli.

03 – Audi A4

Torniamo tra le fila dei quattro anelli per parlare della A4 Avant che è quella più richiesta. I TDI vanno da una cilindrata minima di 2.0 ad oltre 3.0 cc.

Le nuove sono dotate anche della tecnologia mild-hybrid.

04 – BMW 320D

La 320 è sempre in classifica, le più vecchie offrono un 4 cilindri affidabile in grado di garantire ottime prestazioni. La potenza massima infatti è di 190 cavalli e per i modelli più recenti è previsto l’aiuto dell’ibrido.

05 – Mercedes Classe A 180D

La compatta della stella a tre punte ha i suoi appassionati che apprezzano il suo motore diesel 1.5 di origine Renault ma l’attuale 2.0 spazia da una potenza minima di 116 cavalli, alla versione intermedia da 150 e alla più potente da 190.

06 – Audi A6

I tre anelli sono nuovamente in classifica con la berlina A6 che pur essendo non piccola è apprezzata nella variante wagon meglio conosciuta come Avant. I motori vanno dai piccoli 2.0 al 3.0 V6 la trazione può essere anteriore o integrale Quattro.

07 – Range Rover Evoque

E’lui il primo suv presente in questa classifica. Di sicuro qui conta molto il fattore estetico dell’auto. L’ultima versione di diesel accoppiato all’ibrido garantisce una potenza di 204 cavalli.

08 – Mercedes C220D

La classe C nella versione 220 è una vettura che si presta particolarmente per le lunghe tratte, sia la berlina che la station garantiscono elevati km con un pieno. L’ultimo diesel ibrido da 163 cavalli dichiara un’autonomia record di 1.000 km.

09 – VW Tiguan

La Tiguan è disponibile solo con il 2.0 TDI con potenze che variano da un minimo di 122 ad un massimo di 200 cavalli. La trazione può essere sia anteriore che integrale 4Motion.

10 – BMW X1

La versione più recente è stata appena lanciata ma i modelli più vecchi sono ancora validissimi. La trazione può essere posteriore o integrale ma non manca anche una versione recente che sfrutta le ruote anteriori.

I diesel possono avere 4 o 3 cilindri. Il 2.0 è il più ricercato ed arriva ad un massimo di 190 cavalli offrendo ottime prestazioni e relativi consumi.

