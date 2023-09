Alicia Keys è una delle voci R&B più famose della storia, una cantante capace di vendere milioni di dischi e di cantare in ogni angolo del mondo. Quello che forse pochi sanno è che ha una discreta collezione di automobili, in questo articolo vedremo da quali modelli è composta.

LEGGI ANCHE: Dacia Duster Diesel 4×4, il nostro Test Drive

Auto Alicia Keys, i modelli

BMW i8

La prima vettura della sua collezione è la BMW i8 il modello ibrido della casa bavarese, una supercar che ha lasciato di stucco il panorama automobilistico al momento del suo debutto, ormai più di dieci anni fa. Un look super moderno ed una motorizzazione che strizza l’occhio a ciò che le case stanno facendo oggi. E’ dotata di un motore 3 cilindri 1.5 cc accoppiato ad uno elettrico per una potenza totale di 357 cavalli.

Ferrari 458 Italia

La seconda vettura nella collezione della cantante è la Ferrari 458 Italia, vettura prodotta da Ferrari dal 2015 al 2016 in soli 10.000 esemplari. E’ stata l’ultima Ferrari ad essere uscita dagli stabilimenti di Maranello con il V8 aspirato.

Lotus Evora GTE

L’esemplare di Alicia è di colore rosso ed è stato un regolo donatogli dal marito, è una vettura che usa regolarmente perché piccola e davvero scattante, dotata di un motore V6 3.5 di derivazione Toyota a cui è stato aggiunto un compressore volumetrico è capace di sviluppare ben 416 cavalli. Disponibile solamente con il cambio a 6 marce manuale, ha uno scatto da 0 a 100 in 4 secondi.

Mercedes Classe S

La Classe S è l’ammiraglia della casa stellata, una vettura che coniuga perfettamente lusso e sportività. Il suo motore V6 sviluppa una potenza di 362 cavalli e lo scatto da 0 a 100 avviene in 5,1 secondi. Davvero niente male per una berlina premium.

Aston Martin Vantage

Il regalo di compleanno che Alicia fece al marito per il suo 40esimo compleanno. Una coupé che rappresenta l’essenza dell’eleganza sportiva. Dotata di un motore V8 twin-turbo che sviluppa oltre 500 cavalli in abbinamento ad un cambio manuale è davvero il massimo per chi ama guidare.

LEGGI ANCHE: Regolazione specchietti, come farla al meglio