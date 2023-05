Le auto di Giulia De Lellis: ecco cosa guida

Lotus ha grandi ambizioni per uno dei suoi futuri SUV elettrici, la Type 134. Questo modello entry-level competerà con la Porsche Macan elettrica a partire dal 2025.

La nuova R5 elettrica non è ancora stata presentata, ma Renault annuncia già una serie speciale per il Roland Garros e ne dà un’anticipazione.

Per il suo 75° compleanno, Honda potrebbe presentare una nuova auto sportiva elettrica che presto diventerà realtà.

Una piccola auto da spiaggia in stile Mini Moke, minimalista, vintage e naturalmente elettrica.

In questo articolo scoprirete perché avete bisogno di una frizione, come funziona la frizione della vostra auto e scoprirete alcuni posti interessanti, e forse sorprendenti, in cui si trovano le frizioni.