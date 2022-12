Quali sono state le auto di Mike Bongiorno? Ebbene, il conduttore che ha conquistato milioni di spettatori ha fatto parlare parecchio di sé nel corso degli anni.

Ma sapete quali modelli ha guidato? Ecco tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Le auto di Mike Bongiorno: cosa guidava il conduttore

Purtroppo non abbiamo notizie certe in merito, ma secondo alcune indiscrezioni i modelli posseduti dal conduttore sono stati due (insieme ad altri di cui non conosciamo il nome, purtroppo).

Ford Thunderbird

Questa creatura entrò in produzione nel 1995 ed era caratterizzata come una sportiva a due posti. Molto simile alla Corvette, fu ridimensionata nel 1977 e nel 1980.

Fu creata da Lewis D.

Crusoe, George Walker e Frank Hershey. Il suo peso target era di 1145 kg, con un motore V8 e una velocità massima di 160 km/H.

In realtà, però, questo modello non veniva definito “sportivo” ma semplicemente “di lusso”. Nel 1957 venne effettuato un restyling specifico, i cui protagonisti erano il paraurti anteriore, una griglia più grande, terminali di scarico più grandi e la scritta Thunderbird posta sui parafanghi anteriori.

Per quanto riguarda i motori, furono introdotte le versioni del 312, potendo raggiungere potenze di 300 e 340 CV.

Lancia Delta Martini 5

La seconda auto poteva vantare un valore di oltre 200.000 dollari. Furono prodotti solo 400 esemplari e montava un motore turbo a quattro cilindri, insieme a un cambio manuale a cinque rapporti e una trazione integrale con differenziale centrale.

Si tratta di un’auto piuttosto iconica per il marchio torinese, dato che è conosciuta come l’auto vincente nella storia dei rally.

All’interno erano presenti sedili Recaro in Alcantara nera con cuciture rosse. Presenti anche pneumatici Michelin su cerchi in lega da 15″, prese d’aria nere e spoiler posteriore nero.

Insomma, si tratta di due auto sicuramente iconiche e straordinarie!

