Questo Li Auto L8 è un nuovissimo SUV dalle premesse interessanti. A prima vista, infatti, questo enorme SUV di 5,08 metri, dalle linee pulite e dal volto enigmatico, potrebbe essere scambiato per un Nio ES8 o un altro veicolo di produzione cinese. Ma il colore viola, il logo e i dettagli sono inconfondibili: questo è un Li Auto L8.

Li Auto L8: caratteristiche, design, informazioni

Per inquadrare la situazione, Li Auto è un “pure-player” del settore automobilistico cinese. Fondato nel 2015, questo marchio, come Nio e Xpeng, vuole affermarsi nel mercato delle auto di alta gamma contro i principali gruppi locali, oltre che contro le aziende occidentali e giapponesi. Ma non in forma 100% elettrica (per il momento).

Li Auto punta su un powertrain ibrido ad autonomia estesa: due motori anteriori e posteriori che erogano 330 kW (442 CV) di potenza, trainano una batteria da 42,8 kWh che garantisce un’autonomia di 175 km (ciclo WLTC), mentre l’unità a benzina da 1,5 litri può arrivare a 1.100 km.

Un grande SUV elettrico con un’impronta premium

Nel frattempo, ci godiamo l’abitacolo, che emana eleganza e spazio. Nella parte anteriore, la plancia presenta un’unica grande unità con due schermi separati. Sono da 15,6 pollici, come gli ultimi MacBook Air, e hanno una risoluzione 3K. A differenza delle auto di oggi, mentre il primo schermo è per tutti, il secondo è per il passeggero! Oh sì, c’è un piccolo schermo in cima al mozzo del volante per le informazioni essenziali del conducente. Ma non toccate gli schermi, dovremo aspettare una vera presentazione.

Altrove, i rivestimenti in pelle non raggiungono la qualità di un full-grain europeo, ma la finitura è apprezzabile dietro l’atmosfera da campo in terra battuta del Roland-Garros. Nella versione a 6 posti, la Li Auto L8 ha un bagagliaio molto ampio, con un pavimento piatto anche con la terza fila ripiegata. Ma il SUV elettrico funziona senza sottopavimento, “progettato per i cavi”, conferma il conducente.

Un mucchio di lusso a un prezzo da generalista

Per il resto, impossibile da guidare, la Li Auto L8 continua il suo test e abbiamo ancora più domande che risposte! Il marchio vende attualmente il grande SUV a un prezzo compreso tra l’equivalente di 44.200 e 52.000 euro in Cina.

