Lanciata in Cina nel 2017, Lynk&Co è arrivata in Europa poco prima della pandemia con un concetto di vendita che all’epoca non aveva precedenti nel mondo automobilistico. Il suo unico modello offerto in Francia, il SUV ibrido plug-in 01, viene proposto principalmente con un pacchetto di noleggio tutto incluso e senza impegno. Bisognerà quindi attendere per la sua eventuale uscita in Italia.

Il pagamento mensile comprende l’uso, la manutenzione, l’assicurazione, la garanzia, i servizi associati (assistenza, ecc.)… E si può lasciare il veicolo in qualsiasi momento, senza bisogno di impegnarsi per un anno o più. Per chi non vuole questa opzione, è comunque possibile acquistarlo a 44500 euro. La sua rete è costituita da centri espositivi che sono anche un luogo di scambio e di cultura. A volte, il veicolo non viene nemmeno esposto…

È una formula che si sta rivelando popolare: il produttore ha venduto circa 40.000 veicoli in Europa nel 2022 e quasi 200.000 dal suo arrivo. Soprattutto nei Paesi Bassi, dove è una delle 10 auto più immatricolate.

Lynk&Co conferma un modello elettrico in Europa per il 2024

Nei prossimi mesi, il marchio del Gruppo Geely conquisterà nuovi mercati: Regno Unito, Austria, Svizzera e Norvegia. Inoltre, lancerà un secondo modello. Alan Visser, responsabile di Lynk&Co, parla di una 02 EV. Un secondo modello che sarà elettrico e non ibrido. Si tratta di una novità assoluta, dal momento che il marchio non offre attualmente alcun modello elettrico nella sua gamma, nemmeno in Cina.

Tuttavia, questa 02 non sarà una versione elettrica dell’attuale crossover 02 venduto in Cina. Sarà un modello completamente nuovo, presumibilmente basato sulla piattaforma SEA2 di Geely. Sarà quindi un cugino delle Smart #1 e #3, della Zeekr X e della prossima Volvo EX30.

Alan Visser ha anche sollevato il tema delle importazioni dalla Cina, indicando che nel medio termine è inevitabile che Lynk&Co produca in Europa. Ciò potrebbe avvenire negli stabilimenti belgi o svedesi di Volvo…

