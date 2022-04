Maserati Grecale Fuoriserie: rivelati nuovi dettagli

Maserati presenta il suo programma di personalizzazione Fuoriserie sulla nuova Grecale con un modello unico. Maserati Fuoriserie è una tela bianca, per la quale il marchio offre una vasta gamma di stili e colori. Il resto è lasciato all’ispirazione di ogni cliente (anche dei marziani!), trasformato per l’occasione in un creatore di tendenze, secondo la propria creatività.

Per esempio, il colore esterno è una vernice speciale metallizzata e testurizzata ispirata alla polvere minerale e all’erosione metallica. L’esterno è dipinto in Galactic Orange con una base molto liquida che ricorda il metallo fuso, sormontata da una resina rosso-arancio intensa e futuristica, quasi congelata.

Maserati Grecale Fuoriserie: modifiche complete

Per completare l’esterno, Grecale ‘Mission from Mars’ ha speciali ruote Vortex. Non si tratta di una semplice personalizzazione cromatica del cerchio, ma di un vero e proprio trattamento meccanico del materiale stesso che lascia un disegno a vortice.

Al contrario, il grigio dei pneumatici è fatto con una miscela speciale dedicata al pianeta Marte.

Anche i badge sono specifici, e il Tridente sul montante C si fonde con la carrozzeria, dandole un aspetto 2D, in proporzioni maggiori del solito. Il design del logo Trident è stato rivisitato con un effetto glitch.

Navigazione verso le stelle

L’interno non è lasciato fuori in termini di cambiamenti; i tre grandi schermi adottano un look speciale e un volante bicolore. Se si guarda in alto, si può anche vedere una “mappa stellare” sul tetto di vetro che mostra le costellazioni principali. L’interno dell’auto fa anche uso del laser trasversale con un supporto saldato multicolore a contrasto, rivestimenti in silicone, goffratura sulla pelle e sfrutta materiali automobilistici come Alcantara e pelle.

