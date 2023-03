Un maxi-scooter sportivo per il marchio premium di Keeway.

In questo articolo vi parleremo della nuova MBP SC300. Lo scorso anno, il costruttore cinese Keeway ha lanciato un nuovo marchio MBP, con sede in Italia, con il quale intende attaccare i mercati europei con macchine più gratificanti. Mentre il marchio ha già presentato una trail bike T1002V, una cruiser C1002V e una roadster M502N, ora affronta il segmento dei maxi-scooter con l’SC300.

MBP SC300: caratteristiche, design, dimensioni, motore

Proprio come gli altri prodotti, MBP offre un design più moderno e curato. Lo scooter sportivo SC300 ha linee aggressive e un faro a LED con un’originale firma luminosa a X.

Anche l’equipaggiamento è molto completo, poiché, oltre all’illuminazione a LED, lo scooter è connesso attraverso un display TFT a colori da 5 pollici e un sensore GPS integrato. L’SC300 offre una serie di funzioni come l’allarme antifurto, la localizzazione in tempo reale, la registrazione dei dati di guida, l’e-call, ecc.

Per quanto riguarda la meccanica, è più classica, con un motore monocilindrico, raffreddato a liquido, monoalbero a camme in testa, 4 valvole da 278 cc che eroga 25 CV e 24,5 Nm di coppia per una velocità massima di 122 km/h.

Il telaio è dotato di forcella telescopica, doppi ammortizzatori regolabili nel precarico, ruote da 13 pollici con pneumatici Timsun e freni a disco con pinze J.Juan. MBP annuncia un peso di 151 kg con un serbatoio vuoto di 11,5 litri.

Disponibile in tre colori, lo scooter MBP SC300 è previsto per la prima metà del 2023.

Specifiche tecniche MBP SC300

Motore : monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, singolo albero a camme in testa, 4 valvole

: monocilindrico, 4 tempi, raffreddato a liquido, singolo albero a camme in testa, 4 valvole Cilindrata : 278 cm3

: 278 cm3 Potenza : 25 CV (18,5 kW) a 7.500 giri/min.

: 25 CV (18,5 kW) a 7.500 giri/min. Coppia : 24,5 Nm a 6.750 giri/min.

: 24,5 Nm a 6.750 giri/min. Accensione : elettronica TCI

: elettronica TCI Alimentazione : iniezione elettronica

: iniezione elettronica Lubrificazione : a carter umido

: a carter umido Frizione : automatica

: automatica Cambio : automatico CVT

: automatico CVT Trasmissione finale : a cinghia

: a cinghia Sospensione anteriore : forcella telescopica, escursione 90 mm

: forcella telescopica, escursione 90 mm Sospensione posteriore : doppio ammortizzatore, regolabile su 5 livelli di precarico, escursione 65 mm

: doppio ammortizzatore, regolabile su 5 livelli di precarico, escursione 65 mm Freno anteriore : disco da 240 mm, pinza J.Juan, ABS

: disco da 240 mm, pinza J.Juan, ABS Freno posteriore : disco da 220 mm, pinza J. Juan, ABS

: disco da 220 mm, pinza J. Juan, ABS Ruote : cerchi in lega da 13 pollici

: cerchi in lega da 13 pollici Pneumatico anteriore : Timsun 110/70-13

: Timsun 110/70-13 Pneumatico posteriore : Timsun 130/70-13

: Timsun 130/70-13 Lunghezza : 1.940 mm

: 1.940 mm Larghezza : 810 mm

: 810 mm Altezza : 1.260 mm

: 1.260 mm Passo : 1.400 mm

: 1.400 mm Altezza del sedile : 795 mm

: 795 mm Altezza da terra : 125 mm

: 125 mm Peso : 151 kg a secco

: 151 kg a secco Serbatoio carburante: 11,5 litri

