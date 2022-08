Mercedes EQS (2022): il SUV non è davvero a buon mercato

Il grande SUV, per il momento, è disponibile solo nella versione 450 4Matic e nella finitura AMG Line.

La Mercedes EQS è un modello che al momento non ha equivalenti, a metà strada tra la GLE e la GLS. Un bambino grande, più vicino al secondo che al primo, che supera i 5,10 metri di lunghezza e le 2,6 tonnellate di peso.

Un mostro che si evolve silenziosamente e di cui finalmente conosciamo il prezzo.

Prezzo del SUV Mercedes EQS

Si parla di € 142.900 per l’unica versione EQS 450 4Matic AMG Line disponibile al lancio. Sono un sacco di soldi! La berlina EQS, che condivide la stessa piattaforma, costa 8.000 euro in meno a parità di motore. E l’elenco degli optional del SUV EQS è lungo come un giorno senza pane.

Se si aggiungono i cerchi multirazze AMG da 22 pollici, l’Hyperscreen e un paio di altre chicche, si superano i 10.000 euro. Il solo Hyperscreen costa 8700 euro. In alternativa, è possibile optare per il pacchetto AMG Line Business Class, che costa… € 20.650. L’Hyperscreen è fortunatamente incluso.

La concorrenza tra i grandi SUV elettrici inizia a essere dura. L’Audi e-tron Quattro è un po’ troppo corta (4,90 metri) e si colloca in una categoria leggermente inferiore, ma ovviamente si tratta di pignolerie a questo livello della gamma.

Il concorrente più serio è la BMW iX, notevolmente più economica. La iX M60 parte da 136.500 euro con un’autonomia e prestazioni equivalenti, se non superiori, a quelle della EQS 450 4Matic, che combina due motori per un totale di 360 CV e una batteria da 107,8 kWh netti.

Anche la Tesla Model X, appena reinserita nel catalogo del marchio americano, fa male al SUV EQS con un prezzo base di 141.990 euro, ma con più di 1.000 CV e circa 520 km di autonomia.

Di questo passo, i modelli meglio equipaggiati del SUV EQS raggiungeranno nuove vette. Più costoso della concorrenza, quindi, anche se è sempre complicato confrontare tutti questi modelli tra loro, viste le notevoli differenze di equipaggiamento, specifiche per ogni marchio.