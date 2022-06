MotoGP Catalunya, Fabio Quartararo vince. Secondo Martin

Quella di oggi in Catalunya è stata una gara segnata da tante emozioni. A trionfare in questo Gran Premio valido per la MOTO GP è stato Fabio Quartararo. Il pilota francese è arrivato davanti allo spagnolo Martin e al connazionale Zarco.

Segnaliamo che nel corso della gara abbiamo assistito ad un'”ecatombe” dei piloti italiani.

Nei primissimi giri infatti c’è stato un maxi incidente nel quale sono stati coinvolti Nakagami, Bagnaia e Rins. All’ottavo giro il pilota della Gresini Bastianini è scivolato nella curva 5 e ha dovuto terminare la gara. Anche Fabio Di Giannantonio ha abbandonato dopo essere scivolato all’altezza della curva 13.

MotoGP Catalunya, la classifica finale

1 F. QUARTARARO 40:29.360

2 J. MARTIN +6.473

3 J. ZARCO +8.385

4 J.

MIR +11.481

5 A. ESPARGARO‘ +14.395

6 L. MARINI +15.430

7 M. VINALES +15.975

8 B. BINDER +21.436

9 M. OLIVEIRA +26.800

10 A. MARQUEZ +30.192

Le curiosità del circuito da tenere d’occhio

Sono diversi gli aspetti di questo circuito ai quali va prestata particolare attenzione a cominciare dalla tipologia di curve che sono molto scorrevoli che possono essere percorse ad alta velocità. L’impianto è stato inaugurato nel 1991 e consta di 14 curve.

Presenta inoltre una larghezza di 12 metri, mentre il tracciato è lungo 4.700 metri. Non va nemmeno dimenticato che in genere c’è poco grip soprattutto se le temperature dell’asfalto sono basse. Il corridore che detiene attualmente il maggior numero di successi su questo tracciato è Valentino Rossi che è a quota 7.

Cosa avevamo visto nelle qualifiche

I fari sono stati puntati su Aleix Espargaró, pilota spagnolo classe 1989 che durante le qualifiche ha conquistato la pole-position a bordo dell’Aprilia con il tempo di 1’38”742.

Dietro lo seguono Francesco Bagnania della Ducati e Fabio Quartararo (Yamaha) e leader del mondiale.

Riportiamo di seguito la griglia di partenza: