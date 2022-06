Motogp, Gran premio di Assen: orari e dove vederlo

L’attesa per il Gran Premio di Assen di MotoGp è finita. Domenica i piloti torneranno in sella alle due ruote per l’undicesimo appuntamento del Motomondiale. Scopriamo tutti i dettagli di questo intenso fine settimana.

MotoGp, domenica 26 giugno 2022 si correrà il Gran Premio di Assen

Prima di vedere il programma del prossimo Gran Premio che si correrà in Olanda, occore fare un breve riassunto della scorsa gara. Il Gran Premio di Germania ha consacrato nuovamente Fabio Quartararo. Il francese ha ottenuto un altro podio mettendo a tacere i dubbi sorti all’inizio del motomondiale. Il campione in carica è più in forma che mai. Discreti risultati anche per le Ducati che conquistano il secondo e il terzo posto grazie a Zarco e Miller.

Molto male la Honda che in Germania si è trovata nella coda della classifica. Aleix Espargaró finisce al quarto posto ed è a -34 punti da Quartararo.

Il programma dettagliato

Il programma del Gran Premio di Assen accenderà i motori a partire dal 23 giugno 2022 e terminerà domenica 26 giugno 2022. Andiamo a vedere il programma nel dettaglio.

Giovedì 23 giugno

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17.00: Conferenza piloti

Ore 18.15: Racebook

Venerdì 24 giugno

Ore 8.55: Prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock live

Ore 13.00: Paddock live

Ore 13.10: Prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: Prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: Prove libere 2 Moto2

Ore 16.00: Paddock Live Show

Ore 16.30: Talent Time

Sabato 25 giugno

Ore 8.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: Qualifiche Moto3

Ore 13.30: Prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: Qualifiche MotoGP

Ore 15.10: Qualifiche Moto2

Ore 16.45: Paddock Live Show

Ore 17.15: Talent Time

Domenica 26 giugno

Ore 8.55: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: Gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Race Anatomy MotoGP

Dove vedere il Gran Premio di Assen

L’undicesimo appuntamento europeo delle due ruote si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport MotoGp (canale 208) e su SkySport1 (canale 201). In streaming, invece, il Gran Premio di Germania si potrà vedere su NOW Tv e Sky Go accedendo alle piattaforme con le proprie credenziali. L’appuntamento tedesco delle due ruote sarà visibile anche in chiaro su TV8.

Fabio Quartararo, fonte foto: profilo Twitter ufficiale di Fabio Quartararo (https://twitter.com/FabioQ20/status/1538846070322737152/photo/3)