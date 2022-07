Nissan propone ancora una volta un furgone elettrico: dopo l’abbandono del modello e-NV200, ecco il Townstar EV. Questo modello è semplicemente la versione giapponese del nuovo Kangoo Van, la cui versione elettrica è disponibile da qualche settimana.

Nissan Townstar EV: i dettagli sul cugino del Renault Kangoo E-Tech

Le specifiche tecniche non sono sorprendenti e si basano su quelle del modello francese. Il motore sviluppa 122 CV e ha una coppia massima di 245 Nm. Nelle viscere si nasconde una batteria da 45 kWh. Come Renault, Nissan promette un’autonomia di 300 km nel ciclo WLTP. Di serie, c’è una carica a corrente alternata da 22 kW. Come opzione, Nissan offrirà una ricarica rapida in corrente continua da 80 kW.

Ciò consente un’autonomia di 150 km in 25 minuti.

La batteria non riduce lo spazio di carico, che può variare da 3,3 a 4,9 m3. Il furgone può trasportare due europallet. Il carico utile varia da 600 a 800 kg e la capacità di traino può raggiungere i 1.500 kg. Il Townstar si distingue dal Kangoo per un volto specifico, con l’aggiunta di una griglia del radiatore con motivi che ricordano il crossover elettrico Ariya.

A bordo, la possibilità di avere un quadro strumenti digitale su uno schermo da 10 pollici aggiunge un tocco tecnologico.

Questa Townstar può fare il pieno di equipaggiamenti moderni: visione a 360°, guida assistita ProPilot, monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza al parcheggio, assistenza per evitare l’ondeggiamento del rimorchio…

Per il comfort, c’è il volante riscaldato. Questa versione elettrica è dotata di una pompa di calore che distribuisce il calore dalla batteria all’abitacolo.

Il modello beneficia di una garanzia di 5 anni. È prevista anche una garanzia fino al 70% della capacità originale della batteria per otto anni.