Volkswagen T-Cross 2024: prezzo, dimensioni e scheda tecnica

Volkswagen T-Cross 2024 è pronto al lancio sul mercato italiano, in questo articolo dedicato scopriamo i maggiori dettagli sul modello, come il prezzo, le dimensioni e la scheda tecnica.

Volkswagen T-Cross 2024: dimensioni e scheda tecnica

T-Cross è stato annunciato da Volkswagen come il più piccolo suv compatto presente nella gamma ed infatti mantiene questo ruolo anche con il MY2024 cambiando però nello stile esterno e con maggiori equipaggiamenti elettronici all’interno.

E’ cresciuto e maturato come modello pur non cambiando la sua fisionomia e stile complessivo. In questo processo di cambiamento sono andate a crescere anche le dimensioni, che di seguito riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 13

: 4 metri e 13 Larghezza :1 metro e 76

:1 metro e 76 Altezza : 1 metro e 56

: 1 metro e 56 Passo: 2 metri e 56

Ad aumentare sono la lunghezza, + 27 mm rispetto al modello precedente ed il passo che ora raggiunge un ampio valore in termini di distanza tra i due assi. Questo non le ha comunque impedito di rientrare nella categoria dei suv compatti.

A livello tecnico la T-Cross 2024 è disponibile con 3 propulsori a benzina TSI, il primo è il 1.0 da 95 cavalli a tre cilindri, a cui si affiancano due quattro cilindri da 110 e 116 cavalli.

Il 1.5 da 150 cavalli è previsto per il mercato italiano in un secondo momento ma farà comunque parte del listino 2024 del modello, molto probabilmente equipaggerà la versione R-Line.

Il prezzo

I prezzi che sono stati finora annunciati, sono quelli che fanno riferimento al mercato tedesco, in Italia potrebbero differenziare.

Si parte dalla versione base che ha un prezzo di 23.250€ sino ai 30.740€ per la versione R-Line (prezzi con tasse escluse)

Crediamo che per il mercato italiano i prezzi saranno leggermente maggiori. Si avranno più informazioni nei prossimi mesi.