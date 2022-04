Durante la presentazione dei risultati finanziari 2021 di Renault a febbraio, Luca de Meo ha rivelato un teaser di una nuova concept car. La Losange dice ora che questo concept sarà svelato il 19 maggio, durante l’evento “ChangeNow”, descritto come “il più grande evento per il pianeta”.

Si svolgerà contemporaneamente al Grand Palais Ephémère e alla Torre Eiffel dal 19 al 21 maggio 2022 a Parigi.

Nelle parole del marchio, questo studio di stile incarna “gli impegni della sua strategia di sviluppo sostenibile: ambiente, sicurezza e inclusione”. In termini di ambiente, questo concept metterà in evidenza innanzitutto il suo motore a idrogeno, un campo in cui Renault è attualmente presente attraverso i suoi veicoli commerciali. Losange menziona anche l’economia circolare, con materiali riciclati e riciclabili.

Per la sicurezza, ci si aspettano innovazioni tecnologiche. L’inclusione è presente attraverso la diversità delle squadre e l’accessibilità del veicolo.

Nuove auto Renault: una concept car svelata a maggio

Il concept è stato progettato sotto la direzione di Gilles Vidal, che ha assunto la direzione dello stile Renault nel 2020. Per Luca de Meo, il veicolo segnerà l’apertura di un nuovo capitolo alla Renault, dando un assaggio dei modelli futuri, a partire dalla Scénic elettrica.

I teaser non mostrano molto, tranne la firma della luce anteriore, con un look a due livelli. Il veicolo sembra abbastanza compatto.

L’auto a idrogeno

Al momento non ci sono molte informazioni riguardo l’auto a idrogeno di Renault, ma dall’unica immagine diffusa dalla casa francese pare che la vettura possa essere un Suv crossover.

Sicuramente, da un primo sguardo si nota il trattamento dei fari allungati e sottili con quattro lampade separate all’interno oltre ad una firma luminosa nella parte bassa e centrale del frontale.

Anche gli specchietti retrovisori sembrano avere una forma sottile. Probabilmente saranno con delle telecamere integrate. La cosa certa è che Renault con la sua nuova auto a idrogeno ha intenzione di seguire i principi di sostenibilità, mobilità inclusiva e sicurezza.

