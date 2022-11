La Ferrari Purosangue non sarà disponibile in versione V12 per tutti e, inoltre, pare che un nuovo motore sia in arrivo. Ne abbiamo già parlato, ma il costruttore italiano riserverà la Purosangue V12 solo a clienti accuratamente selezionati. L’unico SUV con motore V12 aspirato (ad eccezione della Lamborghini LM001, che non era un SUV in senso stretto) sarà prodotto solo in serie limitata.

Quanti sono? Non lo sappiamo. Ciò che sappiamo, tuttavia, è che il produttore italiano non dovrebbe riservare questo sviluppo a una manciata di clienti. Anche se la Ferrari può permettersi di spendere con margini operativi del 25%, il Cavallino Rampante non può permettersi di progettare un veicolo in gran parte nuovo senza renderlo un po’ più redditizio. Ecco perché i clienti che non sono entrati nella short list del V12 possono rifarsi.

Nuovo motore in arrivo per il SUV Ferrari Purosangue

Poiché lo schema di trasmissione della Purosangue ricorda quello della GTC4, non è escluso che in un prossimo futuro la Purosangue venga venduta con un V8 biturbo, come è avvenuto in passato con la GTC4 e la FF. A meno che il marchio non abbia optato per il V6 ibrido della 296 GTB, il che è un’altra possibilità. Non sappiamo quale dei due motori sarà presente, ma la Ferrari sarebbe sulla buona strada per farci avere una Lamborghini Urus concorrente, questa volta in produzione illimitata!

Gli irriducibili del V12 saranno confortati dal fatto che avrà meno cilindri e un po’ meno rumore, ma questo non dovrebbe impedire alla Purosangue di avere successo: la Urus, la DBX e la Bentayga hanno tutte contribuito a far esplodere le vendite dei rispettivi costruttori, e nel caso della Lamborghini le hanno addirittura raddoppiate abbastanza rapidamente.

Il “piccolo motore” Purosangue non sarà presentato prima del prossimo anno. Nel frattempo, però, la Ferrari ha il suo bel da fare, visto che ha un arretrato di due anni di ordini di V12 Purosangue da soddisfare.

In effetti, l’intera produzione è già stata venduta e probabilmente non è stato difficile trovare clienti. Per gli altri, dovremo aspettare ancora un po’.