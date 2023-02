Ecco tutte le principali cause su cui dovreste indagare, in modo da risolvere velocemente.

Perché l’auto fa fumo nero? L’emissione di fumo nero dai tubi di scarico dell’auto è considerata un segnale di cattivo stato di salute del motore. Tuttavia, la causa principale di questo fenomeno è fondamentalmente la combustione incompleta della miscela di aria e carburante; nella maggior parte dei casi, è l’eccesso di carburante bruciato a causare la formazione di questo fumo nero indesiderato.

Ecco alcuni dei motivi alla base del fumo nero dell’auto che vi aiuteranno a capire meglio il vostro veicolo.

Perché l’auto fa fumo nero? Tutte le possibili cause

Di seguito sono elencati i cinque motivi principali che sono responsabili dell’emissione di fumo nero dal tubo di scarico dell’auto.

Iniettori del carburante danneggiati

Il funzionamento improprio degli iniettori del carburante, se danneggiati o intasati, può portare a una miscela sbilanciata di aria e carburante per la combustione.

In caso di intasamento, la quantità di carburante nella miscela non è ottimale, mentre in caso di spruzzatura impropria da parte degli iniettori, la quantità di carburante può essere superiore a quella richiesta. In entrambi i casi, la combustione del carburante non avviene correttamente, con conseguente formazione di fumo nero.

Filtri dell’aria intasati

Capita che i filtri dell’aria si intasino a causa del continuo flusso di sporco e polvere.

Questa situazione può portare a una limitazione del flusso d’aria per la corretta combustione del carburante, con conseguente aumento della quantità di carburante bruciato nel motore.

Valvola EGR danneggiata

La valvola EGR è responsabile della riduzione delle emissioni di ossidi di azoto dai gas di scarico ricircolati nel motore. Se la valvola è danneggiata, il numero di ossidi di azoto nei gas di scarico aumenterà notevolmente, con conseguente emissione di fumo più nero.

Con il tempo, le superfici di contatto dei componenti del motore si scheggiano finemente a causa dell’attrito. È probabile che queste particelle fini, che sono fondamentalmente costituite da metallo, si depositino sulla superficie del motore.

Se la lubrificazione dei componenti non è adeguata, si verifica un accumulo di questi componenti anche nelle camere di combustione, con conseguente formazione di fumo nero.

Fasce elastiche usurate

Le fasce elastiche hanno il compito di limitare l’ingresso dell’olio del motore nella camera di combustione. Tuttavia, con il tempo e l’uso prolungato del motore, le fasce elastiche iniziano a usurarsi, il che può portare alla miscelazione dell’olio del motore con la miscela aria-carburante, con conseguente combustione incompleta e quindi formazione di fumo nero.

