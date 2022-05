Peugeot 408: avvistato il futuro crossover

La nuova Peugeot 408, primo SUV coupé del marchio, che non è altro che un riadattamento della compatta 308, è attualmente nella sua fase finale di sviluppo. Questo è il momento in cui i prototipi vengono rilasciati più frequentemente e, cosa più importante, quando l’auto si mostra finalmente sotto la sua vera carrozzeria pesantemente camuffata.

Ovviamente, questa è una prima volta per il SUV coupé del Leone. Se la mimetizzazione è ancora spessa e gli angoli non sono molto chiari, iniziamo ad avere alcune certezze.

Peugeot 408: ibrida ma non elettrica

Ecco alcune linee generali di questo futuro rivale della Renault Arkana. Mentre la 308, che serve da base, si distingue per una silhouette allungata, questa 408 Crossover opta certamente per una parte anteriore sprofondata ma per un posteriore molto alto.

Le luci posteriori non sono ancora chiaramente visibili, ma la loro altezza gioca un ruolo molto importante a livello visivo. Tuttavia, dalle immagini posteriori, sembra che i fari siano stati posizionati più in basso rispetto alla Arkana. Quest’ultima, tra l’altro, ha superato la Peugeot 3008 tra i clienti privati!

Come l’Arkana, la 408 Crossover ha ovviamente un portellone. Dovrebbe anche essere molto più accogliente della 308. Costruito sulla stessa architettura della compatta, questo prossimo modello utilizzerà la maggior parte dei motori a combustione. Si tratta del PureTech 130 o BlueHDi 130, così come i powertrain ibridi ricaricabili da 180 e/o 225 CV. D’altra parte, anche se la piattaforma EMP2-V3 è stata adattata per funzionare interamente con energia elettrica, non c’è nulla che dica che la 408 Crossover si iscriverà a “zero emissioni”.

Previsto per giugno, il primo Peugeot SUV coupé potrebbe essere ritardato un po’ e invece mostrare la punta del suo cofano nel settembre 2022.