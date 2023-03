La Polestar 1 è il primo modello di Polestar ed è una coupé ibrida ricaricabile. Scopriamo le sue caratteristiche principali.

Polestar 1: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Propulsore

La Polestar combina un motore a benzina a quattro cilindri da 382 cavalli e due motori elettrici da 80 kW. Questi ultimi, integrati nella parte posteriore, hanno una potenza combinata di 160 kW (218 CV) e 480 Nm di coppia e sono abbinati a un range-extender da 34 kW e 150 Nm.

In totale, il sistema può sviluppare fino a 600 cavalli e 1000 Nm di coppia. L’accelerazione e la velocità massima non sono ancora state indicate. Lo stesso vale per i dati sui consumi.

Batteria

Suddivisa in tre pacchi – uno nel tunnel centrale e due nella parte posteriore – la batteria ha una capacità energetica totale di 34 kWh. In termini di autonomia, il costruttore dichiara fino a 150 km in modalità elettrica.

Commercializzazione e prezzi della Polestar 1

Assemblata a Chengdu, in Cina, la Polestar 1 è stata messa in vendita a metà 2019. In Europa ha un prezzo a partire da 155.000 euro.

La berlina ibrida Polestar viene prodotta in soli 500 esemplari all’anno.

Polestar 2: le caratteristiche

L’auto elettrica Polestar è disponibile in tre configurazioni di motore, di cui due a trazione anteriore e una a trazione integrale:

Gamma Standard. Considerata la versione base, combina un motore da 165 kW con una batteria da 64 kWh che garantisce un’autonomia di 440 km. Motore singolo a lunga autonomia. Sempre a trazione singola, questo modello ha un motore da 231 CV (170 kW) e una batteria da 78 kWh, per un’autonomia di 540 km. Long Range Dual Motor. Con trazione integrale, questa versione sportiva ha 408 cavalli (300 kW) e 600 Nm di coppia. È abbinata a una batteria da 78 kWH che offre quasi 500 km di autonomia. Meno potente, con un tempo da 0 a 100 km/h di 7,4 secondi, è più efficiente con un’autonomia di oltre 500 km.

Per quanto riguarda la ricarica rapida, la Polestar 2 si basa, come è ovvio, sullo standard Combo per l’Europa, con una potenza di ricarica consentita fino a 150 kW. Con la batteria da 78 kWh, sono necessari 32 minuti per passare dal 20 all’80% di carica con questo tipo di ricarica.

Per la ricarica domestica e le stazioni di ricarica accelerata, è disponibile un caricatore CA da 11 kW. Sono necessarie 8,15 ore per ricaricare completamente il veicolo.

