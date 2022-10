Renault 4Ever Trophy: un futuro avventuriero 4L nella gamma

Dopo la Renault 5 Prototype presentata nel gennaio 2021 e l’annuncio di una R5 elettrica nella gamma entro il 2024, il marchio ha appena ufficializzato l’arrivo di una 4L wattata nel 2025. È proprio questo lo scopo della concept car Renault 4Ever Trophy, presentata al Salone dell’Auto di Parigi.

Il messaggio è chiaro: con la scusa di rendere omaggio alla mitica R4 e all’evento 4L Trophy, il marchio con il diamante indica che la sua futura Renault 4 sarà un SUV. Chiaramente con le future R5 e R4, il produttore ricomporrà il duo formato dalla Clio e dalla Captur in auto elettriche. Le gamme saranno suddivise per rivolgersi al pubblico più ampio possibile.

Cosa resterà della Renault 4Ever Trophy sulla 4L di serie?

Gilles Vidal, capo dello stile Renault, ci ha spiegato le linee del concept. In parole povere, l’intera parte superiore della vettura di serie rimarrà fedele al concept, così come la mascherina anteriore che le conferisce un aspetto molto simpatico. Per quanto riguarda la parte inferiore, le cose saranno molto più curate, con un’altezza da terra inferiore e cingoli più stretti. I passaruota ci sorprenderanno con un trattamento originale ma molto più saggio di quello che avete davanti che, per la loro disposizione staccata dalla carrozzeria, ci ricordano un po’ le estensioni delle ali della Mini JCW GP.

In dettaglio, lo spirito coupé con una maniglia posteriore mancante non sarà presente sulla 4L standard. Questi ultimi avranno maniglie classiche per ridurre i costi di produzione. La futura Renault 4 E-Tech sarà assemblata nello stabilimento di Maubeuge, mentre la R5 sarà prodotta a Douai.

Naturalmente, spariranno il portapacchi che sostiene la ruota di scorta, le maniglie sul cofano e le placche di desensibilizzazione sul lunotto. Al contrario, i rinforzi del paraurti saranno ridisegnati. Un modo per fare eco ai tubi di lamiera schiacciati alle estremità che proteggevano gli angoli anteriori della 4L. Non c’è uno stile neo-retrò, ma ci sono piccoli tocchi che evocano l’antenato.

Per quanto riguarda gli interni, dovremo ancora pazientare poiché la concept 4Ever Trophy esposta al Mondial è solo un modello semi-cavo, il che significa, nel gergo dei progettisti, una forma completa con solo la parte superiore del cruscotto e la parte superiore dei sedili abbozzati visibili in trasparenza attraverso i finestrini.