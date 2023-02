La Renault Kangoo Maxi Van ha già attirato molte attenzioni. Al Salone di Parigi, tutti i riflettori di Renault erano puntati sulla concept 4Ever Trophy, sulla R5 Turbo 3E e sulla Scénic Vision, verniciata di bianco per l’occasione. Tuttavia, i giornalisti e il pubblico stavano già guardando la versione lunga della Renault Kangoo.

Vestito in stile Vanlife, il veicolo chiamato Kangoo Hippie Caviar Motel era in effetti la lunga silhouette del Kangoo. Quella che nel gergo dei professionisti viene chiamata L2H1.

Renault Kangoo Maxi Van: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

In concreto, la lunghezza della vettura è aumentata da 4,49 m per la L1 a 4,91 m per questa L2. Il passo è aumentato di 42 cm, mentre lo sbalzo posteriore rimane identico per entrambe le carrozzerie Kangoo.

Questa logica industriale è la meno costosa e rimane quella utilizzata dal Kangoo fin dalla sua nascita. Il paraurti posteriore e i finestrini posteriori della versione VP Kangoo Maxi rimarranno invariati.

Questo Kangoo Van L2H1 avrà un volume di carico compreso tra 4,2 e 4,9 m3 (cioè 1 m3 in più rispetto alla versione corta) a seconda che sia selezionata o meno l’opzione del sedile anteriore ribaltabile, e avrà un carico utile di una tonnellata. Sarà disponibile anche una versione a cinque posti con cabina estesa. Questo Kangoo lungo sarà offerto anche con un motore 100% elettrico, come prometteva il concept Hippie Caviar.

Il vantaggio di questo passo lungo, piuttosto che un mix di maggiore distanza tra gli assi, ma in misura minore, e un maggiore sbalzo posteriore, che avrebbe bilanciato maggiormente il profilo, è la porta scorrevole senza piede centrale sul lato destro.

Un dispositivo chiamato Sesamo si apre sviluppato dagli ingegneri del diamante e che il Renault Kangoo Van non condivide con i suoi cloni Nissan Townstar e Mercedes-Benz Citan. Lateralmente, gli artigiani potranno caricare serenamente il loro Kangoo con un’altezza di 1,30 m (la stessa offerta dal Kangoo corto) ma con una larghezza vicina a 1,90 m.

