Le versioni trasformate da Kollé sul Renault Kangoo sono destinate all’ambiente, agli spazi verdi e all’edilizia. Il Kangoo Van Pick-up è stato trasformato mantenendo tutti i rinforzi originali del veicolo con un serbatoio di poliestere impermeabile che copre il pavimento, i lati e il divisorio della cabina.

Fodera a 8 anelli

Questa fodera incorpora due cocchiumi di drenaggio dell’acqua posizionati nella parte anteriore del pavimento. Otto anelli di ancoraggio sul pavimento assicurano il carico su una lunghezza utile di 1,72 m e una larghezza utile di 1,50 m. Il carico massimo è di 800 kg. Due porte asimmetriche incernierate danno accesso all’abitacolo.

Kollé offre varie opzioni (telone scorrevole, estensioni laterali, ecc.) per adattarsi alle esigenze dei professionisti.

La conversione ha un prezzo a partire da 4.490 euro IVA esclusa.

Renault Kangoo: pick-up ribaltabile

Un’altra trasformazione riguarda la versione pick-up con cassone ribaltabile in alluminio (sistema elettroidraulico). Si rivolge più particolarmente ai professionisti degli spazi verdi e ad altri paesaggisti. Il fondo piatto del corpo assicura un’eccellente stabilità e ottimizza la capacità di carico. Le fiancate sono fisse e il portellone si sblocca automaticamente.

Due porte universali sono disponibili come opzione. La lunghezza utile di questo ribaltabile è di 1,57 m, la sua larghezza è di 1,06 m, il suo volume è di 1 m³. Infine, il suo carico è fino a 600 kg.

La versione in alluminio riciclabile

Kollé propone anche una versione ribaltabile in alluminio del suo Kangoo Pick-up, progettata per lavori ambientali e di raccolta dei rifiuti nelle aree urbane. Realizzato in alluminio riciclabile, il ribaltabile è dotato di un cilindro telescopico. L’inclinazione posteriore raggiunge i 95° per un’evacuazione ottimale. La sua lunghezza utile è di 1,04 m per un volume massimo di 1,7 m3. Il suo carico può arrivare a 550 kg. Le varie trasformazioni sono realizzate nelle officine Kollé di Santeny (94) sulla base del Kangoo Van benzina o diesel. Sono disponibili su tutta la rete Renault e Renault Pro+.

