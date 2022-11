La versione coupé del nuovo SUV compatto elettrico di Smart è stata svelata senza alcun camuffamento. Il suo nome non è #2 ma #3.

La nuovissima Smart #3 non si nasconde più! Promemoria per coloro che si sono persi gli episodi precedenti. Smart ha appena fatto un nuovo inizio, sotto forma di una joint venture tra Mercedes e la società cinese Geely. Il primo frutto di questa unione si chiama semplicemente #1.

È un SUV compatto completamente elettrico. Ordinabile già da qualche settimana, la #1 sarà sulle nostre strade all’inizio del 2023.

Smart #3: il SUV coupé elettrico non si nasconde più

Qual è il prossimo programma? A rigor di logica, dovrebbe essere il numero 2. Un nuovo modello è stato appena fotografato in Cina senza alcun camuffamento e si chiama #3! Come si può vedere in queste immagini diffuse da Cochespias, il veicolo ha l’aspetto di un SUV coupé, con un tetto rapidamente sprofondato e un finestrino più inclinato.

Rispetto alla #1, la continuità tra il parabrezza e il finestrino laterale è diminuita. Ma se gran parte degli elementi esterni della 3 sono nuovi, la somiglianza tra i due modelli è evidente.

Sono presenti forme arrotondate e strisce luminose nella parte anteriore e posteriore.

Questo modello dà l’impressione di essere ancora più imponente della #1, che ha già poco dello spirito Smart con i suoi 4,27 metri di lunghezza! Le notizie provenienti dalla Cina suggeriscono che questo veicolo sarà lungo 4,40 metri, il che forse giustifica la scelta del numero 3. Il numero 3 dovrebbe essere svelato a breve.

