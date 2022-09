In arrivo il primo SUV Ferrari. La Casa ha annunciato finalmente la presentazione e il lancio del nuovo SUV di Ferrari, il famoso Purosangue di cui ormai parliamo da diversi mesi. Ma quando lo vedremo davvero? scopriamo le date e le caratteristiche.

Il nuovo suv Ferrari: Purosangue

C’è grande attesa intorno al primissimo SUV di Ferrari, non potrebbe essere altrimenti. La Casa del Cavallino Rampante è conosciuta ormai da decenni per auto completamente diverse rispetto ai modelli cosiddetti a ruote alte che vanno tanto di moda oggi, si direbbe i più amati sul mercato.

Quindi anche Ferrari in qualche modo segue il trend del mercato e ha comunicato il lancio del suo primo SUV, denominato come ormai sappiamo da tempo: Purosangue.

La data di presentazione è ormai ufficiale, vediamo tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Suv Ferrari Purosangue: data di uscita e caratteristiche

La data ufficiale di uscita è martedì 13 settembre. Manca solo una settimana e potremo finalmente vedere che aspetto ha il nuovo e primo SUV della Casa di Maranello. Sarà sicuramente stupefacente come ogni vettura di Ferrari nonostante sarà molto diverso dalle note supercar potenti che siamo abituati vedere dalle linee di produzione del Cavallino Rampante più famoso e amato al mondo.

La data di presentazione ufficiale del SUV Ferrari, è stata un po’ difficile da capire. La Casa infatti ha creato e pubblicato un teaser dei fari anteriori dell’attesissimo primo SUV, appositamente creato per l’annuncio: solo illuminandolo è possibile vedere la scritta ‘13th september 2022 Ferrari Purosangue’.

Cosa sappiamo del nuovo Suv Ferrari Purosangue

che cosa sappiamo del primo SUV? L’immagine in anteprima mostrata dalla Casa non lascia intravedere molto in realtà, si notano praticamente solo i fari.

Nelle scorse settimane però, ci sono stati numerosi avvistamenti del modello:

Per questo motivo, sappiamo già come potrebbe essere il primo SUV di Maranello. Sicuramente il suo aspetto sarà molto sportivo, e non poteva essere altrimenti per una vettura che esce dalle linee produttive di della casa Ferrari; in effetti, è possibile vedere anche alcune somiglianze con altri modelli del brand italiano.

Alcuni esperti hanno già dichiarato che il frontale del nuovo SUV di Ferrari sarà molto probabilmente simile a quello della meravigliosa SF90 mentre la parte posteriore assomiglierà a quella della Ferrari 296.

Per quanto riguarda invece l’abitacolo, è ancora tutto un mistero. Siamo in attesa di scoprire gli interni, e saranno una grande sorpresa. E invece che cosa sappiamo a proposito di motori, potenza e performance del nuovo SUV? Innanzitutto è sicuro che l’auto monterà il rinomato e pluripremiato V12 della Casa del Cavallino Rampante.

Ancora non si sa nulla riguardo alla potenza, Il prossimo 13 settembre infatti sapremo tutti i dati tecnici ufficiali comunicati direttamente da Ferrari. Dopo la presentazione ufficiale della prossima settimana, il SUV di Maranello entrerà in produzione. E infine sarà finalmente lanciato sul mercato, molto probabilmente all’inizio del 2023, quindi in realtà manca pochissimo.

