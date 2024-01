Tesla Model 3 Highland: prezzo, dimensioni e interni

La Tesla ha deciso di cambiare il volto della Model 3, uno dei modelli con il maggior numero di vendite sin dal suo debutto. Scopriamo prezzo, dimensioni ed interni della Tesla Model 3 Highland.

Tesla Model 3 Highland: dimensioni ed interni

Tesla con il progetto denominato “Highland” non ha fatto altro che fare il restyling della Model 3. Internamente vi saranno cambiamenti a livello tecnologico. Ci sarà infatti “Hardware 4.0”, il nuovo computer di bordo che si occupa di gestire l’assistenza alla guida senza conducente. Caratteristica unica di Tesla già vista su Model S, X e Y.

A livello di tessuto la nuova Model 3 riceve un cambiamento rispetto a quanto visto nella precedente versione dove gli interni erano in legno. Si è optato, infatti, per il tessuto come principale rifinitura.

La Model 3 Highland, ha anche migliorato il Cx, ora inferiore a 0,219. Un fattore interessante quello del coefficiente di penetrazione aerodinamica visto che, a parità di fattori, migliora l’efficienza e di conseguenza anche l’autonomia, tanto più che batterie e motori sono rimasti in gran parte invariati. La vettura a trazione posteriore infatti utilizza ancora il pacco batteria LFP e ha la stessa autonomia dichiarata EPA di 437 chilometri.

Il nuovo “vestito” della Model 3 è andato a modificare leggermente le dimensioni della berlina. La lunghezza della Model 3 arriva così a 4.720 mm (25 mm in più della versione originale). Pressoché invariate anche la larghezza – 2.089 mm con specchietti aperti e 1.933 con retrovisori ripiegati, 1.850 mm di solo ingombro carrozzeria senza specchi – e l’altezza di 1.441 mm, che cala di 4 mm. Non avendo apportato modifiche sostanziali alla piattaforma, il passo è rimasto di 2.875 mm.

Prezzo

Dopo aver visto dimensioni ed interni, è giunta l’ora di scoprire il prezzo della Tesla Model 3 Highland. I prezzi di questa nuova versione sono “aggressivi” sul mercato e, considerando che sul mercato italiano l’attuale moderno ha un prezzo d’attacco di poco superiore ai 41.000 euro, la versione restyling parte da 45/50 mila euro andando ad innalzare le altre versioni a trazione posteriore o integrale.

Tutto questo non spaventa perché, se da un lato questo meccanismo permette alla società di Musk di avere maggior profitto su ogni esemplare venduto, dall’altro garantisce prezzi più bassi per gli esemplari pre-restyling