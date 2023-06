Tiny è una nuovissima auto elettrica rigorosamente francese. All’estremo opposto dei SUV pesanti, lo sviluppo delle auto elettriche vede anche la nascita di nuove proposte di veicoli urbani. Alcune, come XEV Yoyo e Microlino, sono più vicine alle classiche city car.

Tiny è la nuova auto elettrica minimalista made in France

La piccola auto creata da Tiny è all’altezza del suo nome con un approccio molto più frugale, illustrato da alcune cifre chiave: 250 kg sulla bilancia e 1,85 m di lunghezza (1,30 m di larghezza). A titolo di paragone, è meno di una BMW CE04 e dei suoi 2,29 m, per un peso molto simile (229 kg per lo scooter elettrico tedesco)…

Tutto ciò significa che può vantare un consumo di carburante di soli 5 kWh/100 km. Per l’uso urbano, si accontenta di due batterie da 750 Wh, ciascuna del peso di 3,5 kg, per un’autonomia di 30 km. Queste batterie rimovibili possono essere ricaricate a casa in tre ore. È incluso un caricabatterie doppio. Come opzione, è possibile montare otto moduli di batterie, per estendere l’autonomia totale a 120 km.

In questo caso, è possibile acquistare un secondo caricabatterie. Come bonus aggiuntivo, un pannello solare opzionale sul tetto può essere utilizzato per raccogliere alcuni watt all’ora in una giornata di sole.

Caratteristiche

Con le sue dimensioni ultracompatte, ha comunque il lusso di offrire due versioni. Una versione standard con un vero e proprio bagagliaio posteriore e un portellone che offre 70 litri di capacità. Esiste anche una versione pick-up con un vano di carico posteriore aperto. Lo stile interno ed esterno è caratterizzato dall’uso del legno per la struttura a vista e la plancia.

Omologato nella categoria L6eB, il Tiny può essere guidato da ragazzi di 14 anni in Francia con un BSR. Ha un motore da 4 kW e un limite di velocità di 45 km/h.

Poi c’è il prezzo. Il Tiny, in versione standard o pick-up, ha un prezzo a partire da 8.990 euro, o 9.590 euro per l’edizione di lancio. I preordini richiedono un deposito di 100 euro, rimborsabile (990 euro per l’edizione di lancio). È inoltre possibile detrarre un bonus di 325 euro.

