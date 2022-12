La Triumph Speed Twin 900 2023 torna con un nuovo nome. Dopotutto, non c’era molto da cambiare sulla bellissima roadster classica di Triumph Motorcycles. Tuttavia, il produttore sta approfittando del rinnovamento della sua gamma per rinominarla Triumph Speed Twin 900 2023 e, allo stesso tempo, per standardizzare un po’ il tutto.

Triumph Speed Twin 900 2023: caratteristiche, design, motori

La Street Triple e la Speed Triple sono già fonte di confusione per alcuni nuovi arrivati. Per separare la Triple dalla Twin, il marchio ha rinominato la roadster in Triumph Speed Twin 900 per il 2023. Questo renderà le cose un po’ più coerenti, sottolineando il legame di famiglia con una certa Speed Twin 1200, la sorella maggiore neo-retrò della gamma.

Il cambio di nome è accompagnato da una nuova verniciatura: la moto sarà infatti proposta in Matt Silver Ice, un colore sobrio ma di tendenza con accenti gialli. Sono disponibili anche il grigio opaco e il nero lucido.

Per il resto, la moto mantiene le sue caratteristiche metà classiche e metà moderne: faro tondo, luci a LED, cerchi lavorati, alluminio spazzolato… Per non parlare della porta USB sotto la sella e del tachimetro ad ago.

Al di là del nuovo nome, la Triumph Speed Twin 900 2023 promette di mantenere gli standard di qualità e di finitura del produttore.

La roadster neo-retrò è ancora alimentata da un motore bicilindrico parallelo da 900 cc con un angolo di 270 gradi.

Sviluppa 65 CV a 7.500 giri/min e 80 Nm di coppia a 3.800 giri/min. Queste prestazioni possono ovviamente essere ridotte a 47,5 CV per soddisfare i requisiti della patente A2 tramite un kit di riduzione. Il pilota può sempre scegliere tra le modalità di guida Rain e Road, che influiscono sul controllo della trazione (disinseribile) e sulla mappatura del motore.

I freni Brembo con ABS, la sella da 765 mm e i doppi ammortizzatori posteriori garantiscono sicurezza e comfort. La Triumph Speed Twin 900 2023 sarà venduta a partire da 9.745 €. Speriamo che non venga confusa con la Speed Triple…

La Speed Twin 900 2023 in breve

La roadster neo-retrò avrà un nuovo nome per il 2023

Nuova colorazione Matt Silver Ice

Illuminazione a LED / Modalità di guida / ABS / Controllo di trazione

Motore bicilindrico parallelo: 900 cc / 65 CV / 80 Nm

Patente A2 idonea: 35 kW / 47,5 CV

Prezzo: da € 9.745

