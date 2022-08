TVR annuncia diversi modelli elettrici dopo il Griffith V8

Nel 2017, la casa automobilistica britannica TVR ha annunciato il suo ritorno con una nuova Griffith, una coupé nella migliore tradizione del marchio inglese. Progettata con Gordon Murray e Cosworth, la vettura era alimentata da un V8 Ford 5L ad aspirazione naturale da 507 CV in posizione centrale anteriore, accoppiato alle ruote posteriori tramite un cambio manuale a sei rapporti, e pesava solo 1.250 kg suddivisi equamente tra i due assi.

Cinque anni dopo, il Griffith è ancora in attesa di essere commercializzato. Nel frattempo, molti ostacoli si sono frapposti sul cammino di TVR, alcuni legati alle normative europee, altri alla ristrutturazione dello stabilimento gallese acquisito dal costruttore, per non parlare della pandemia del covid-19. Ma grazie a un recente investimento di svariati milioni di sterline da parte del Gruppo Ensorcia, specializzato nella fornitura di materiali per batterie elettriche, TVR ha annunciato che sta andando avanti.

Lo sviluppo della Griffith continua e la vettura sportiva a combustione sarà seguita da diversi modelli 100% elettrici.

TVR Griffith: scelta tra V8 o elettrico

Il Griffith V8 è stato annunciato per il 2024, con specifiche più o meno invariate, il che dovrebbe rassicurare i clienti che hanno preordinato il loro. Dopo il lancio della coupé, la vettura doveva essere trasformata in roadster; non si hanno notizie in merito. D’altra parte, una Griffith “a zero emissioni” è annunciata al più tardi per il 2025 e utilizzerà il telaio e la carrozzeria del modello a combustione.

Per i dettagli del suo gruppo motopropulsore, dovremo avere pazienza.

Annunciata la gamma TVR a zero emissioni

Dopo la Griffith, TVR prevede di lanciare un SUV e una berlina esclusivamente elettrici, su una piattaforma “skateboard”.

Nel frattempo, è possibile vedere alcuni schizzi di lavoro e un’illustrazione teaser di ciascuno di questi modelli. In preparazione a questo annuncio, TVR è stata sponsor delle ultime due gare di Formula E. Poiché le competizioni sono parte integrante della storia del marchio, non si esclude un futuro coinvolgimento in questa disciplina.

Quest’anno la TVR compie 75 anni. Speriamo di non dover aspettare il centenario per vedere su strada un nuovo modello con il suo logo.

