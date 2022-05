TVR promette una Griffith elettrica per il 2024

Fu nel 2017 che Les Edgar confermò ufficialmente il ritorno di TVR, e la nuova TVR Griffith elettrica è stata progettata in collaborazione con Gordon Murray. La versione standard era prevista per il lancio nel 2021, ed è in grave ritardo. La pandemia e le difficoltà finanziarie hanno sicuramente contribuito, ma il progetto è tutt’altro che in stallo.

Griffith, prima il V8 poi l’elettrica

Con il suo grande 5.0 Ford Coyote V8 preparato da Cosworth che sviluppa da 456 a 507 CV, la TVR Griffith non ha necessariamente il profilo tipico dei modelli discussi qui. Tuttavia, TVR ha appena reso ufficiale una versione elettrica. Il marchio britannico ha appena firmato un accordo di finanziamento con la società mineraria sudamericana Ensorcia Metals. Un’azienda specializzata nell’estrazione del litio, quindi questo spiega tutto.

Grazie ai milioni di Ensorcia, TVR sarà in grado di completare la progettazione e la produzione della Griffith, ora prevista per la fine del 2023 con il suo V8. La versione elettrica arriverà nel 2024. Come prova della sua fortuna e il suo coinvolgimento nel campo delle auto elettriche, TVR sarà uno degli sponsor delle gare di Formula E a Monaco alla fine di aprile e a Londra alla fine di luglio.

Il produttore sta anche parlando di altri modelli per completare la sua gamma. Una Griffith convertibile è particolarmente attesa.

Auto elettriche 2022: presto tutte da 800V?

Data la buona stampa per le auto tedesche, non è sorprendente che i produttori mainstream abbiano guardato da vicino la questione, ed è stato il gruppo Hyundai/Kia a fare la prima mossa.

Ha progettato una piattaforma dedicata, la e-GMP, che è utilizzata nella Hyundai Ioniq 5 e nella Kia EV6. Con prezzi molto più ragionevoli del tandem Taycan/e-tron GT, a partire da 41.100 euro e 48.690 euro rispettivamente, i coreani contribuiscono alla democratizzazione di questa soluzione tecnica. L’interesse principale è quello di ridurre i tempi di ricarica.

Nel 2022, questo è ancora il punto di discussione. L’autonomia sta diventando sempre meno un problema, ma la persona media deve essere in grado di ricaricare rapidamente. In caso contrario, si allontanerà rapidamente dalle auto elettriche, che altrimenti sono troppo restrittive non appena si fa più di un viaggio urbano. Gli 800V sono il modo per accettare cariche di potenza molto elevate senza richiedere macchinari più imponenti dei 400V che equipaggiano la maggior parte delle altre auto elettriche sul mercato.