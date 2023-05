Max Verstappen ha vinto il GP di Monaco di F1 disputato sul circuito di Monte Carlo, davanti a Fernando Alonso e a Esteban Ocon. La Ferrari, invece, è riuscita a classificarsi soltanto sesta con Charles Leclerc e ottava con Carlos Sainz.

Alle ore 15:00 di domenica 28 maggio, è stato disputato il GP di Monaco sul circuito di Monte Carlo nell’ambito dei Mondiali di Formula 1. La competizione, al termine dei 78 giri previsti, ha visto trionfare Max Verstappen con Red Bull.

In seconda posizione, invece, c’è la Aston Martin con Fernando Alonso mentre l’ultimo gradino del podio è stato conquistato da Esteban Ocon con Alpin. La seconda Ferrari in gara, guidata da Leclerc, si è aggiudicata il quarto posto in classifica generale.

La gara, che si è conclusa poco prima delle 17:00 ora italiana, è stata compromessa dalla pioggia durante gli ultimi giri. Il temporale che si è abbattuto sul circuito ha compromesso la strategia messa in campo da alcuni piloti.

Ordine di arrivo al GP di Monaco del Mondiale F1

In relazione al GP di Monaco dei Mondiali di F1, la classifica ufficiale stilata in ordine d’arrivo risulta essere la seguente: