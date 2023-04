Wrapping: ecco gli adesivi per auto e moto di Sprint24 per promuovere il brand in modo originale

Il wrapping permette di decorare qualsiasi veicolo senza danneggiare la carrozzeria, grazie all’applicazione di appositi adesivi.

Nel corso del tempo le potenzialità di questa tecnica sono state colte anche in ambito promozionale: sempre più spesso, infatti, all’interno di una strategia di marketing viene prevista anche la creazione di adesivi personalizzati per auto e moto.

Questi strumenti, infatti, a fronte di costi piuttosto contenuti, permettono di pubblicizzare un’azienda, un brand o un servizio in modo diffuso. In questo modo è possibile sfruttare la circolazione dei mezzi sulle strade per raggiungere un ampio numero di potenziali clienti.

Naturalmente, per ottenere risultati efficaci è importante affidarsi a tipografie specializzate nella stampa di materiale grafico e promozionale, così da disporre di adesivi di qualità, che risultino al tempo stesso resistenti e impattanti dal punto di vista visivo.

In quest’ambito, un vero e proprio punto di riferimento è costituito da Sprint24, che propone un servizio di stampa adesivi online in grado di soddisfare ogni genere di necessità, così da permettere alle aziende di fare promozione con il car wrapping in modo unico e originale.

Questa tipografia online nel corso degli anni è riuscita a distinguersi in virtù dei numerosi servizi offerti, all’alta qualità delle sue stampe e alla preparazione del suo team tecnico. Inoltre, grazie all’innovativo METODO STAMPA SEMPLICE® ideato da Sprint24, l’utente viene supportato lungo tutto l’iter di stampa, dalla progettazione fino alla fase finale.

Gli adesivi per auto e moto di Sprint24 per una comunicazione moderna efficace

Gli adesivi per auto e moto realizzati da Sprint24 sono appositamente pensati per le superfici curve, quindi garantiscono il massimo livello di conformabilità.

Naturalmente, la tipografia online mette a disposizione numerose possibilità di personalizzazione, a partire dal taglio: infatti, è possibile scegliere tra profilo squadrato e sagomato.

Inoltre, con Sprint24 è possibile scegliere anche l’orientamento dell’adesivo, così come i colori, la dimensione e il tipo di materiale.

Proprio quest’ultimo è disponibile in diverse opzioni: il CAST PLUS e il CAST, ovvero PVC che possono essere adesivi, canalizzati oppure laminati lucidi, oppure il WINDOW ONEWAY, cioè un pvc adesivo bianco lucido o microperforato.

Perché scegliere Sprint24 per la stampa di adesivi per auto e moto

Affidandosi a Sprint24 per la stampa di adesivi per auto e moto è possibile usufruire di un servizio semplice, pratico e veloce.

Grazie a un configuratore online del tutto user friendly, si ha l’opportunità di definire il progetto in ogni dettaglio. In più, l’utente può inserire la grafica che intende stampare sul mezzo, semplicemente allegandola al file pdf che poi verrà inviato. Naturalmente, per qualunque necessità, dalla richiesta di informazioni a quella di consigli, si può fare riferimento al team tecnico di Sprint24.

In modo analogo, se si necessita di un controllo finale da parte del personale di Sprint24 prima che l’ordine venga mandato in stampa si può contattare l’apposito servizio clienti sia per email che via telefono.

Per quanto riguarda la spedizione, Sprint24 è attenta a offrire ai suoi clienti il massimo della rapidità, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse opzioni. Il piano Business, per esempio, è l’ideale per chi ha una scadenza serrata e prevede una data di consegna assicurata, la spedizione espressa e una comunicazione puntuale e precisa, in modo che l’ordine possa essere inviato il prima possibile. Naturalmente, tutte le spedizioni sono sicure e tracciate, così come il pagamento.