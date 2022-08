Activesphere: Audi annuncia un nuovo concept di rover elettrico

L’Activesphere amplia la famiglia dei concept sphere. Così siamo a quattro! Audi ha appena annunciato l’imminente presentazione della quarta concept car della famiglia “sphere”, modelli che presentano “la visione Audi del lusso del futuro”. Un lusso che sarà ovviamente elettrico.

Activesphere: Audi annuncia un nuovo concept

Il primo membro è stato presentato un anno fa al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach in California (USA). Si trattava di una sphere celeste, una decappottabile. Poi c’è stata l’imponente berlina Grandsphere e infine il minivan Urbansphere. Questi tre veicoli vengono riuniti per la prima volta in questi giorni nell’ambito dell’edizione 2022 della Monterey Car Week, l’evento globale che incorpora Pebble Beach.

E così, in questa occasione, Audi ha annunciato il prossimo concept di questo tipo, che si chiamerà Activesphere. Sarà un veicolo pensato per chi ha una vita attiva! Chiaramente, si orienterà verso i SUV. Ci si stupisce quasi che il baroudeur sia solo il quarto elemento di questa famiglia di concept! Il teaser mostra una silhouette che rimane snella.

Come gli altri prototipi, l’Activesphere si concentrerà sulla guida autonoma e si occuperà del suo senso di accoglienza.

Per il marchio dell’anello, gli interni diventeranno la base per il design dei veicoli del futuro, perché con la guida autonoma le nostre auto diventeranno spazi per il relax. Le auto saranno progettate dall’interno.

Per vedere come sarà questa vettura da turismo, dovremo aspettare l’inizio del 2023.

Novità Audi 2022: nuovo nome per una vettura e altre scoperte

Audi ha già avvertito che le auto più piccole non saranno rinnovate, ma il 2022 prevede alcune novità interessanti. La prospettiva di una norma Euro 7 castrante per i motori a combustione e la difficoltà di rendere redditizie le auto più compatte e meno costose ha indotto alcuni produttori ad abbandonare i segmenti di accesso.

In ogni caso, tutto ciò fino a quando le auto elettriche non diventeranno accessibili per il pubblico e redditizie per i produttori. Non siamo ancora arrivati a questo punto. Nel frattempo, l’Audi A1 sta vivendo le sue ultime ore, ma il produttore non dimentica la sua versatile city car e concorrente della Mini 5 porte. La prova è che il “SUV” Audi A1 cambia nome. Va detto che la scelta della Citycarver è stata piuttosto curiosa, e non proprio coerente con gli altri modelli del genere di Audi.

Il tiro è oggi corretto, in quanto dovrebbe chiamarsi A1 Allstreet. Più coerente con la Allroad del segmento superiore! Anche se questo potrebbe non frenare la curva discendente delle vendite di A1, in calo dal 2019 nel Vecchio Continente.