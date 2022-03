Andrè Lotterer è un talentuoso pilota automobilistico tedesco, che nel 2022 corre e gareggia in Formula E per il team Tag Heur Porsche.

La carriera di questo pilota è ricca di successi e traguardi che sono stati conquistati con fatica, passione e dedizione.

Scopriamo tutto sulla vita e sul percorso professionale di Andrè Lotterer.

Chi è Andrè Lotterer e come è iniziata la sua carriera sportiva?

Il pilota Andrè Lotterer nasce a Duisburg, in Germania, il 19 novembre del 1981, oggi dunque ha 40 anni e ha alle spalle un ricco bagaglio professionale e culturale.

Lotterer inzia la sua carriera correndo e gareggiando nel campionato di Formula 3 tedesco e britannico, nel 2002 viene poi scelto dal team di Formula 1 della Jaguar Racing come pilota collaudatore.

La carriera di Andrè Lotterer: dal trionfo ne “Le 24 Ore di Le Mans” alla Formula Uno

Il 2009 è l’anno che segna l’esordio di Lotterer nella 24 Ore di Le Mans, una prestigiosa competizione sportiva che il pilota vince per tre volte, gareggiando per ben sei anni per l’Audi Sport Team Joest.

Tra il 2012 e il 2017 Andrè Lotterer partecipa anche al World Endurance Championship e riesce a conquistare il titolo piloti alla fine della sua prima stagione.

Il 2014 è invece l’anno che segna il debutto di Lotterer in Formula Uno, il pilota tedesco viene ingaggiato dal team Catheram come sostituto di Kamui Kobayashi per il Gran Premio del Belgio.

Andrè Lotterer e l’esperienza in Formula E

Dopo la conclusione della breve esperienza professionale vissuta in Formula Uno, il 2017 è l’anno che segna il debutto di Lotterer in quello che nel 2022 è ancora il suo mondo, ossia la Formula E.

Il pilota tedesco fa il suo ingresso nella competizione sportiva con il team cinese DS Techeetah e di fatto chiude la sua stagione 2017/2018 con due podi conquistati e un ottavo posto in classifica generale, lo stesso risultato in classifica sarà raggiunto da Lotterer anche a conclusione della stagione 2018/2019 di Formula E.

Per la stagione 2019/2020 Lotterer sceglie di cambiare team e passa alla Porsche, dopo aver conquistato due volte il secondo posto prima nell’E-Prix di Dir’iyya e poi in quello di Berlino, ha chiuso il campionato all’ottavo posto in classifica generale.

Nella successiva stagione 2020/2021 Andrè Lotterer viene riconfermato dal team Porsche, l’inizio di stagione è di fatto privo di traguardi raggiunti e di punti conquistati, riesce a guadagnare soltanto un secondo posto nell’E-Prix di Valencia e alla fine si classifica al diciassettesimo posto in classifica generale.

Il pilota tedesco è stato riconfermato dal suo team anche per la stagione 2021/2022, in quest’occasione avrà come compagno di squadra Pascal Werhlein.