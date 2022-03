Audi e-tron Sportback 2022: restyling in vista

Entrata in produzione nell’autunno 2018, l’Audi e-tron sta per subire un restyling. La sua variante “coupé” Sportback, che è stata lanciata nel 2020, potrebbe essere aggiornata allo stesso tempo. Almeno questo è ciò che suggeriscono le foto pubblicate di recente dalla casa automobilistica, che mostrano una e-tron S Sportback parzialmente camuffata nel bel mezzo di una sessione di test sulle piste ghiacciate di Arjeplog, nel nord della Svezia non lontano dal Circolo Polare Artico.

I test fanno seguito a quelli effettuati in Spagna nel mese di febbraio su superfici asciutte. Servono a calibrare i vari sistemi che regolano la maneggevolezza dell’auto. Esteticamente, i cambiamenti rispetto al SUV elettrico “fase 1” dovrebbero essere visibili soprattutto nella parte anteriore. I ritagli molto ridotti nel camuffamento suggeriscono una griglia più piena di quella attuale, così come le piccole prese di raffreddamento dei freni agli angoli del paraurti.

Le guide dell’aria sui passaruota anteriori sembrano essere scomparse. Questi cambiamenti, che devono ancora essere confermati, potrebbero essere utilizzati per migliorare l’aerodinamica per ridurre il consumo di carburante. Nella parte posteriore, il restyling dovrebbe essere ancora più discreto; nulla di evidente è visibile nelle prime foto ufficiali.

Da Audi e-tron a Q8 e-tron

Secondo alcune voci, la novità più importante potrebbe essere l’installazione di una nuova batteria a bordo dell’Audi e-tron ed e-tron Sportback. Ciò permetterebbe alla vettura di guadagnare quasi 200 km di autonomia per raggiungere quasi 600 km nel ciclo misto WLTP. Un altro importante cambiamento è che i crossover a zero emissioni potrebbero essere rinominati Q8 e-tron e Q8 e-tron Sportback, unendosi così alla più grande famiglia di SUV del marchio, la Q8, anche se è circa 10 centimetri più lunga.

Questa nuova nomenclatura aprirebbe la strada alla prossima generazione di Q8 e-tron, confermata per il 2026 e destinata a sostituire sia la e-tron che la Q8. Il restyling dell’Audi e-tron dovrebbe essere presentato in forma completa più tardi quest’anno.