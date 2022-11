Cosa scegliere tra Austral o Arkana? Con la sua Arkana, Renault ha ottenuto un buon risultato. Con il suo design da coupé, uno dei primi nel suo genere tra i costruttori generalisti, questo SUV ha riscosso un grande successo, al punto da aver probabilmente accelerato la fine della carriera della Kadjar.

La Renault Arkana è costruita su una versione della piattaforma della Clio e della Captur, ovviamente meno costosa di quella più avanzata della vecchia Kadjar e della nuova Renault Austral.

Austral o Arkana: quale dei due SUV compatti Renault scegliere?

4,57 m per la Renault Arkana contro i 4,51 m della Renault Austral

L’esitazione tra i due SUV Renault è tanto più consentita in quanto la Renault Arkana allunga la sua linea da coupé su 4,57 m, superando di 6 cm la Renault Austral.

L’ordine di gamma non è completamente rispettato, poiché la più lunga delle due è anche la meno costosa (a partire da 31.300 euro per la microibrida 1.3 TCe 140 EDC7), mentre la Renault Austral non può essere acquistata a meno di 33.400 euro per la 1.2 TCe 130 CV Mild-hybrid senza cambio automatico.

Insomma, la concorrenza interna è agguerrita, anche se l’ultimo modello può legittimare il suo status superiore grazie alle versioni ibride da 160 e 200 CV (a partire da 39.900 euro), mentre la Renault Arkana si limita a un E-Tech da 145 CV (a partire da 32.800 euro).

Se queste differenze di potenza – e di prezzo – possono già guidare la vostra scelta in base alle vostre esigenze e ai vostri desideri, altri argomenti più concreti possono far pendere la bilancia da una parte o dall’altra. Il meno costoso dei due non è affatto privo di beni per la famiglia. La piattaforma della Captur, allungata al massimo, le conferisce un passo di 2,72 m – solo 2,67 m per la Renault Astral – sufficiente a garantire lo spazio per le gambe sulla panca posteriore, dove gli adulti non saranno stretti.

Sedile a panchina scorrevole per Renault Austral

Ma a sorpresa, nonostante il passo più corto di 5 cm, la Renault Austral offre 7 cm in più e, a partire dal secondo livello di equipaggiamento Techno, un sedile a panca scorrevole di 16 cm che permette di modulare lo spazio tra gli occupanti posteriori e il bagagliaio quando si va in vacanza.

Di conseguenza, mentre la Renault Arkana offre 410 dm3 sotto il ripiano portaoggetti e la Renault Austral solo 320 dm3 (con l’opzione ruote), quest’ultima può aumentare lo spazio del bagagliaio a 400 dm3 spostando in avanti la panca posteriore, cioè quasi quanto la Renault Arkana… ovviamente, in questo caso, gli occupanti posteriori sono più limitati, poiché la Renault Austral restituisce 7 cm di spazio per le gambe alla Renault Arkana.