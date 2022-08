Captur e 2008: i SUV più venduti al mondo

Quali sono i SUV più venduti al mondo? Ebbene, la Peugeot 2008 e la Renault Captur si classificano rispettivamente al 3° e al 5° posto. Una menzione speciale al Sochaux che sale sul podio e firma una delle più belle progressioni della top 15, confermando la buona salute che già conosce in Italia.

I SUV più venduti al mondo: la 2008 e la Captur nella top 5 mondiale

Queste due auto non possono nulla contro la Volkswagen T-Cross (venduta in Cina anche con il nome Tacqua). Dietro di loro in Europa, la Germania sale in cima alla classifica mondiale con 330.000 immatricolazioni. In secondo luogo, la Nissan Kicks conferma l’importanza del mercato asiatico per i produttori, dato che questa vettura giapponese non è venduta nemmeno in Europa…

Un’altra prestazione da sottolineare è l’eccellente inizio di carriera della Yaris Cross. Appena arrivata, si posiziona già al 6° posto tra i piccoli SUV. C’è da scommettere che supererà i francesi nell’arco di un anno intero (2022). Una bella eco per il fratello maggiore RAV4, che è il veicolo più venduto al mondo nel 2021! Infine, la Citroën C3 Aircross si piazza al 15° posto, una prestazione più che onorevole.

Inoltre, con una quota di mercato del 27% e circa 650.000 vendite, il gruppo Stellantis (composto da 14 marchi, tra cui Peugeot, Citroën, Jeep e Opel/Vauxhall) è in testa alla classifica. È davanti a Volkswagen (21%) e Nissan (10%). La Dacia Duster è stata deliberatamente esclusa dalla classifica senza che ne conoscessimo il motivo, ma merita di essere inclusa. Se sommiamo le sue vendite con quelle della Duster con marchio Renault, arriviamo a un totale di 272.000 unità, che corrisponde a un teorico 2° posto nella classifica di seguito.

Le auto diesel in uscita nel 2022: i modelli più attesi

La Kia Sportage è la nuova auto diesel in uscita nel 2022. Kia Sportage è un esempio valido di restyling con un nome consolidato e prestazioni ben diverse. La casa automobilistica ha puntato su un SUV che avrà diverse versioni. Infatti, oltre alla versione diesel, ci saranno le versioni benzina e ibrida.

Il modello è già uscito nelle concessionarie e rappresenta la quinta generazione.

Per Peugeot due auto diesel in uscita nel 2022. La Peugeot potrebbe avere due restyling. Il primo è il terzo della famiglia Cross, il 3008. Avrebbe il motore a benzina, diesel, o ibrido a scelta. L’idea sarebbe quella di avere un’auto diesel in uscita nel 2022 a metà tra SUV e berlina, ma è tutto da vedere. Per avere certezze si attende luglio 2022.

CX 60 e CX 80 di Mazda per le auto diesel in uscita nel 2022 per famiglie. Mazda ha messo a disposizione mezzi con 2-3 file di sedili, quindi ideali per le famiglie numerose. Le nuove auto potranno ottenere il motore diesel Skyactiv-D. Purtroppo, al momento non si sa molto di più.