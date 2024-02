Ghali è uno dei rapper più ascoltati della scena grazie a melodie che entrano subito in testa e rime di qualità si è guadagnato un posto nell’élite del genere almeno in Italia dove è molto ascoltato dai giovani. In questo articolo vediamo che auto possiede ed utilizza per muoversi.

Ghali, cosa guida il cantante?

Ghali oltre a comporre musica è anche un appassionato di automobili e come tale è sempre alla ricerca degli ultimi modelli in grado di fornire il massimo delle prestazioni. In una delle stories Instagram più recenti si è fotografato a bordo di una Ferrari 488 GTB.

La berlinetta modenese è stata la penultima ad uscire dagli stabilimenti di Maranello ed è dotata un motore V8 dotata di due turbo. La potenza che è in grado di erogare è di 680 cavalli e la coppia è di 760 Nm.

Numeri spaventosi così come la velocità massima che può raggiungere pari a 330 km/h. Cifre da Formula 1 che confermano la Ferrari come la Supercar per eccellenza ed anche Ghali lo conferma.

Accanto alla rossa una BMW

Il garage dell’artista milanese non termina con la Ferrari dato che è stato paparazzato a bordo di una BMW Serie 7 la berlina di rappresentanza della casa di Monaco.

Una vettura che offre il massimo in termini di comfort ed anche di prestazioni visto che il motore 3.0 6 cilindri in linea con una potenza di 571 cavalli per la versione dotata dell’alimentazione a benzina e della trazione integrali.

La velocità dell’auto è però autolimitata elettronicamente a 250 km/h. Ghali è stato fotografato a bordo di questa macchina ma non si sa se sia stata acquistata o se gli è stata offerta per il rapporto di collaborazione firmato con la casa tedesca.