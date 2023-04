Come aggiornare navigatore Jeep Renegade: guida generica

Se non sapete come aggiornare il navigatore della Jeep Renegade, vi copriamo con una guida generica in grado di aiutarvi. Sappiate che principalmente è consigliato utilizzare il programma di aggiornamento Mopar, in modo da avere tutte le mappe aggiornate in modo efficace.

Come aggiornare navigatore Jeep Renegade

Fase 1

Consentire gli aggiornamenti automatici. Alcuni sistemi GPS dispongono di aggiornamenti automatici delle mappe che vengono rilasciati periodicamente. Quando questi sono disponibili, il GPS lo richiede all’utente, che deve consentire al sistema di accedere al materiale aggiornato.

Fase 2

Acquistare i dischi delle mappe più recenti. Gli aggiornamenti del sistema di navigazione vengono rilasciati sotto forma di dischi mappa periodicamente nel corso dell’anno. In questo modo si ottengono le informazioni più aggiornate disponibili per il conducente.

Fase 3

Caricare i dischi delle mappe nel GPS. Le opzioni esatte di caricamento variano a seconda del modello. Per informazioni specifiche sul caricamento, consultare il manuale di istruzioni del sistema di navigazione. Nella maggior parte dei casi è necessario inserire il disco e selezionare il pulsante OK quando il sistema lo richiede.

Nelle auto più moderne è sufficiente utilizzare una chiavetta USB.

