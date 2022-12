Volete cambiare le gomme al vostro scooter ma non sapete come procedere? Assicuratevi di conoscere questi passaggi.

Cambiare le gomme allo scooter richiede dei passaggi specifici. Che abbiate bucato o che vogliate semplicemente passare a un prodotto migliore, a un certo punto vi ritroverete in questa fase molto delicata.

Ebbene, innanzitutto sarà necessario scegliere le gomme adatte, che siano compatibili col vostro mezzo e che soprattutto siano di ottima qualità.

Le gomme sono infatti uno dei componenti essenziali di uno scooter e, senza di esse, potreste imbattervi in serie problematiche.

Ecco perché sarà necessario dapprima conoscere tutti i fattori chiave per acquistare delle gomme che siano convincenti e affidabili. Questa semplice guida per procedere con la sostituzione vi permetterà di montare le nuove gomme in pochissimo tempo. Nel caso non foste esperti o siate insicuri, vi consigliamo sempre di affidarvi a un professionista che svolgerà il lavoro al vostro posto.

Vediamo quindi come procedere con la sostituzione delle gomme.

Come cambiare le gomme allo scooter: i fattori chiave da considerare

Dovrete prestare attenzione ad alcune fasi estremamente delicate. Si parte dallo smontaggio al montaggio, in cui dovrete assicurarvi che il cerchio non si danneggi con lo smontagomme o le leve.

Gli pneumatici devono essere gonfiati alla pressione corretta (nel caso foste voi a farlo), mentre dovrete bilanciare il mezzo simulando una sorta di rotazione.

In questo caso eviterete anche vibrazioni e problemi fastidiosi.

Infine, in fase di rimontaggio, dovrete comportarvi esattamente come fareste con la sostituzione delle gomme della bici: assicuratevi che sia tutto fissato corretamente con i bulloni.

Come cambiare le gomme allo scooter: procedimenti

Smontate la ruota, successivamente le ruote. Scalzate il primo tallone del copertone. Tenere il disco del freno verso l’alto permetterà di fungere da fermo per le leve. Infilate la leva schiacciando il copertone in basso. Proseguite lungo il perimetro. Svitate il ferma valvola, successivamente sfilate la camera d’aria. Infilate le leve per scalzare il copertone. Ora tutta la gomma sarà smontata. Montata la gomma nuova e la camera d’aria. Quest’ultima andrà gonfiata leggermente e inserita nel copertone. Infilate la valvola. La camera d’aria dovrà essere in corrispondenza del foro sul cerchio. Spingete la valvola nel foro e fissatela con il dado. Spingete dentro la prima spalla del copertone.

Fatto questo, la vostra gomma nuova di zecca sarà pronta per essere utilizzata! Ovviamente assicuratevi che sia tutto ben fissato e stabile.

