Vi spieghiamo tutto ciò che dovreste sapere in merito.

Come capire la misura dei cerchi auto? Si tratta di una procedura estremamente importante. Innanzitutto, ci sono delle regole specifiche per quanto riguarda i cerchi e la loro omologazione.

Oltretutto, è sempre di vitale importanza assicurarsi che siano compatibili con la vostra auto. Vediamo come fare.

Come capire la misura dei cerchi auto: la guida

Lo schema dei bulloni di un veicolo è costituito da due componenti: il numero di perni ruota e la misura dell’asse centrale di tali perni. Ad esempio, uno schema di bullonatura 5×114,3 significa che ci sono 5 occhielli e che il diametro dell’asse centrale dei perni ruota misura 114,3 mm.

Esistono due modi diversi per misurare il diametro, a seconda del numero di occhielli. Se il vostro veicolo ha 4, 6 o 8 occhielli, misurate dal centro di un perno ruota al centro del perno ruota opposto.

Se invece possedete un veicolo a 5 occhielli, misurate dal centro di un perno all’esterno del perno più lontano.

L’interasse è misurato in pollici dalla superficie di montaggio della ruota alla parte posteriore della stessa. Più grande è l’interasse della ruota, più arretrerà sotto il veicolo.

Dimensioni maggiori

Molti proprietari di veicoli desiderano aumentare le dimensioni delle ruote rispetto a quelle originali. Si tratta del cosiddetto up sizing o plus sizing.

Se si intende aumentare il diametro della ruota, bisogna ricordare di diminuire la misura del pneumatico per mantenere il diametro complessivo della configurazione ruota/pneumatico di serie. In questo modo si avrà la certezza di avere uno spazio sufficiente per evitare lo sfregamento.

Come omologare i cerchi dell’auto

Con il decreto Ruote n° 20 potrete installare cerchi di misure diverse, ma questi ultimi devono essere omologati NAD, ovvero dimensioni diverse dall’originale.

Scegliete quindi pneumatici e cerchi, poi recatevi presso un gommista che consegnerà il Certificato di Conformità con la dichiarazione di corretto montaggio e all’ambito d’impiego.

La domanda di omologazione dovrà poi essere presentata alla Motorizzazione.

