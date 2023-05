Se non sapete come collegare i sensori di parcheggio, vi copriamo con una pratica guida che vi spiegherà tutti i passaggi da seguire.

Come collegare i sensori di parcheggio alla retromarcia: la guida

Acquistare il modulo di controllo del sistema di parcheggio (quattro o otto sensori) e altri componenti

Il primo passo per installare i sensori di parcheggio sulla vostra auto è acquistare i sensori (quattro o otto, a seconda che li vogliate posteriori e anteriori o solo posteriori), un cablaggio, un cicalino, un pulsante di controllo del parcheggio e uno strumento di taglio per sensori di parcheggio dal produttore.

L’utensile da taglio, spesso trascurato, è una parte importante dell’installazione, in quanto evita di danneggiare inutilmente la vernice del paraurti. Un altro elemento da tenere presente è il cablaggio, in quanto è necessario assicurarsi che sia adatto al proprio modello: se il cablaggio è troppo corto, sarà difficile collegare i sensori al modulo di controllo.

Smontaggio delle parti interne per l’installazione del modulo di controllo e del cablaggio

Innanzitutto, assicuratevi di avere spazio sufficiente per lavorare comodamente e spostare o abbassare i sedili, nonché spostarli in avanti o indietro per avere spazio sufficiente per manovrare comodamente il cablaggio dei sensori di parcheggio.

Utilizzando l’attrezzo per la rimozione delle finiture, rimuovere le parti interne lungo il lato sinistro del cruscotto, compresa la bocchetta anteriore sinistra, per poter collocare il modulo di controllo all’interno del cruscotto anziché appenderlo da qualche parte.

Rimuovere le parti interne accanto alle portiere del lato guida per consentire al cablaggio di raggiungere i sensori che saranno posizionati sul paraurti posteriore o su quello anteriore, a seconda della posizione in cui verrà installato il modulo di controllo.

Rimuovete il paraurti posteriore e i fanali posteriori per prepararvi all’installazione dei sensori di parcheggio, in quanto dovrete aprire dei fori nel paraurti per poterli montare.

Installare le centraline e i componenti del sistema di assistenza al parcheggio

La posizione del modulo può variare tra le varie marche e i vari modelli. Pertanto, prima di installare i sensori, assicuratevi che il modulo abbia la giusta posizione per far funzionare il sistema di assistenza in modo appropriato.

Inoltre, non dimenticate di posizionare il cicalino da qualche parte all’interno del veicolo. La posizione del cicalino non è fissa e può essere collocata sia nella parte anteriore che in quella posteriore dell’auto, a seconda delle preferenze personali. Tuttavia, si consiglia di posizionarlo sul retro per evitare che l’eccessivo rumore del cicalino vi distragga durante il parcheggio dell’auto.

Posa dei fili e preparazione del paraurti per l’installazione dei sensori

Passare i cavi lungo il lato del conducente dal modulo di controllo verso la parte posteriore e preparare il paraurti per l’installazione dei sensori di parcheggio. Se si installano i sensori anche sul paraurti anteriore, ripetere le stesse operazioni descritte sopra e portare i fili anche sulla parte anteriore dell’auto.

La preparazione dei paraurti per l’installazione dei sensori di parcheggio è un processo semplice, ma c’è un’avvertenza. Quando si fora il paraurti per aprire i fori, non si deve forare direttamente il paraurti, in quanto si danneggia la vernice e si potrebbe persino incrinare il paraurti stesso.

È necessario ammorbidire il paraurti con un trapano, di per sé, e poi utilizzare uno strumento di taglio per sensori di parcheggio, preferibilmente uno OEM, per aprire i fori senza danneggiare il paraurti stesso.

Successivamente, installare i sensori di parcheggio con le relative staffe nelle rispettive sedi e collegare il cablaggio sia ai sensori che al modulo di controllo e al cicalino. Rimontare i paraurti e installare un pulsante di parcheggio nel cruscotto che consenta di attivare o disattivare i sensori di parcheggio una volta premuto.

Programmare il sistema di assistenza al parcheggio nelle unità di controllo del veicolo

Una volta installati tutti i collegamenti fisici e i cavi al veicolo, è ora necessario programmare i sensori di parcheggio in modo che funzionino con l’auto. Potete portare la vostra auto in un’officina che lo faccia per voi oppure, con l’aiuto di dispositivi specifici che possano farlo automaticamente e con pochi tocchi sul vostro smartphone.

