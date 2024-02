Come comportarsi con la nebbia in autostrada? I consigli per viaggiare al meglio in queste condizioni critiche.

In autostrada può capitare di trovarsi davanti ad un banco di nebbia improvviso. In questo articolo vediamo come bisogna comportarsi per evitare incidenti dando consigli utili da tenere a mente ed applicare quando se ne presenta l’occasione.

Come comportarsi con la nebbia in autostrada? Consigli utili

Quando si affronta l’autostrada con la nebbia bisogna restare calmi e lucidi. Tenere una velocità moderata se non si vede oltre la distanza di 100 metri così da essere pronti a frenare limitando i pericoli per sé e per gli altri guidatori.

Se la nebbia arriva in maniera fitta e non si è pronti a gestire la situazione si può uscire al primo casello e affrontare strade statali dove ci si può fermare più spesso e la nebbia può essere meno fitta rispetto al percorso autostradale.

Il pericolo è quello di mantenere una velocità tipica da autostrada anche con la nebbia perché più si va forte e più aumenta lo spazio di frenata e se si vede poco o addirittura nulla l’incidente è matematico. Di conseguenza usare il buon senso e collegare il cervello al volante è fondamentale così da avere la prontezza di agire sulla base di ciò che si trova di fronte.

Le parole della Associazione sostenitori Polizia stradale sul tema

L’associazione sostenitori della Polizia stradale ha voluto esprimere il proprio pensiero relativo alla guida nella nebbia di cui riportiamo un estratto: