Come disdire l’assicurazione auto: tutto ciò che si deve sapere

Come disdire l’assicurazione auto? Se avete appena acquistato una polizza assicurativa e avete cambiato idea, potreste volerla cancellare. La legge prevede un periodo di ripensamento minimo di 14 giorni durante il quale è possibile annullare la polizza per qualsiasi motivo.

Se avete acquistato un’assicurazione sulla vita, il periodo di ripensamento è di 30 giorni.

Il periodo di ripensamento decorre dall’inizio della polizza o dal momento in cui si ricevono i documenti di polizza, se successivo. Dovreste ottenere il rimborso dei premi già versati. Tuttavia, l’assicuratore può togliere un piccolo importo per coprire i giorni in cui la polizza era in vigore. L’assicuratore potrebbe anche addebitare una piccola tassa amministrativa.

Alcuni assicuratori possono concedere un periodo di riflessione più lungo. Se non siete sicuri di quanto sia lungo il periodo di ripensamento, potete controllare le condizioni della vostra polizza assicurativa.

Se si desidera annullare la polizza durante il periodo di riflessione, è necessario contattare l’assicuratore il prima possibile.

Il diritto di recesso durante il periodo di riflessione non si applica alle assicurazioni di viaggio di durata inferiore a un mese.

Come disdire l’assicurazione auto

Annullamento dopo il periodo di riflessione

Se si desidera annullare la polizza dopo il periodo di ripensamento, è necessario controllare la propria polizza assicurativa. La maggior parte degli assicuratori vi rimborserà se non avete fatto richieste di risarcimento durante l’anno di polizza, ma di solito dovrete pagare le spese amministrative.

Se state pensando di annullare la polizza perché avete trovato un’offerta migliore presso un altro assicuratore, potrebbe essere più semplice ed economico aspettare la scadenza del rinnovo della polizza e poi cambiare.

L’annullamento dell’addebito diretto non comporta la cancellazione della polizza assicurativa. Se lo fate, continuerete a dover pagare i premi al vostro assicuratore. Per annullare la polizza è necessario contattare l’assicuratore.

Alcune polizze vengono rinnovate automaticamente ogni anno. È importante controllare quando la polizza deve essere rinnovata, in modo da assicurarsi che non venga rinnovata quando non lo si desidera.

È buona norma assicurarsi di aver stipulato una nuova polizza prima di cancellare quella vecchia, per evitare di rimanere senza assicurazione.

L’assicuratore può annullare la polizza?

A volte l’assicuratore può decidere di annullare la polizza. È probabile che lo faccia solo se ritiene che:

Sia accaduto qualcosa che renda molto più probabile la presentazione di un sinistro

Non abbiate rispettato i termini della polizza.

Nella maggior parte dei casi l’assicuratore aspetterà fino a quando la polizza dovrà essere rinnovata e si rifiuterà di rinnovarla.

Verificate di essere entro il periodo di ripensamento. Se il periodo di ripensamento è scaduto, valutate se sia meglio aspettare il rinnovo della polizza piuttosto che disdire subito.

